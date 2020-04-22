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Саакашвили может быть назначен вице-премьером Украины

22.04.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завтра, 23 апреля, на вечернем заседании фракции "Слуги народа" (накануне внеочередного заседания Рады в пятницу) депутатам может быть представлена кандидатура бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в качестве вице-премьера по реформам.


архивное фото

Об этом Lb.ua сообщили сразу несколько источников во власти. "Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", - сказал один из них на условиях анонимности. 

Во внутренних дискуссиях "СН" особо подчеркивается, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой. 

Вместе с тем, президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся. 

Отвечая на вопрос о том, есть ли 226 голосов "за" назначение Саакашвили, один из лидеров "СН" сказал: "не знаю, сейчас ещё сложно сказать, считаем".

Телефон самого Саакашвили в настоящее время выключен, ранее на звонки отвечала его помощница. 


Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.
 
 
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Завтра, 23 апреля, на вечернем заседании фракции "Слуги народа" (накануне внеочередного заседания Рады в пятницу) депутатам может быть представлена кандидатура...
 
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