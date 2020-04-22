Саакашвили может быть назначен вице-премьером Украины

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Lb.ua сообщили сразу несколько источников во власти. "Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", - сказал один из них на условиях анонимности. Об этомсообщили сразу несколько источников во власти. "Да, это правда. Сейчас мы проводим обсуждение, собираем мысли коллег по этому поводу", - сказал один из них на условиях анонимности.





Во внутренних дискуссиях "СН" особо подчеркивается, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой.





Вместе с тем, президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся.





Отвечая на вопрос о том, есть ли 226 голосов "за" назначение Саакашвили, один из лидеров "СН" сказал: "не знаю, сейчас ещё сложно сказать, считаем".





Телефон самого Саакашвили в настоящее время выключен, ранее на звонки отвечала его помощница.









Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.





Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.





В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.