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Саакашвили может быть назначен вице-премьером Украины
Источник материала: Партизан
Завтра, 23 апреля, на вечернем заседании фракции "Слуги народа" (накануне внеочередного заседания Рады в пятницу) депутатам может быть представлена кандидатура бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в качестве вице-премьера по реформам.
архивное фото
Об этом
Во внутренних дискуссиях "СН" особо подчеркивается, что инициатива представления Саакашвили исходит от Банковой.
Вместе с тем, президентское представление на его назначение в Раду пока не поступало, хотя документы готовятся.
Отвечая на вопрос о том, есть ли 226 голосов "за" назначение Саакашвили, один из лидеров "СН" сказал: "не знаю, сейчас ещё сложно сказать, считаем".
Телефон самого Саакашвили в настоящее время выключен, ранее на звонки отвечала его помощница.
Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.
Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.
В мае 2019 года президент Владимир Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.
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Завтра, 23 апреля, на вечернем заседании фракции "Слуги народа" (накануне внеочередного заседания Рады в пятницу) депутатам может быть представлена кандидатура...
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