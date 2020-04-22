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Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования

22.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования

Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

«К концу апреля тесты на антитела поступят в республику, после этого пройдет их оценка и тестирование в организациях здравоохранения. В последующем будет принято решение о допуске их в организации здравоохранения для тестирования желающих — платно это или нет, будет решено позже», — сказала Инна Карабан.

https://www.belta.by

 
 
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Вопрос о массовом использовании экспресс-тестов на антитела будет решен по итогам их тестирования, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии...
 
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