ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило $425 млн

24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны, выступая сегодня на совещании у Президента о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации, передает корреспондент БЕЛТА.

Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило 5 млн

Сергей Румас привел некоторые показатели работы, в частности сказал о сбалансированности внешней торговли: положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца этого года составило $425 млн.

Глава правительства проинформировал: "Темп роста ВВП по первому кварталу составил 99,7%, это ниже на один процентный пункт квартального прогноза, но выше всех оценок - и внешних, и внутренних. В условиях пандемии правительство сделало упор на развитие внутренних отраслей экономики".

По словам Сергея Румаса, положительный вклад в формирование ВВП внесли строительная отрасль (106,3%), в том числе плюс по строительству жилья составил 10%, сельское хозяйство (104,5%), информатизация и связь (107,4%). Премьер-министр отметил также динамику работы отраслей промышленности на местном сырье, металлургии, деревообработки, фармацевтики, есть плюс по производству цемента (110%), керамической плитки (102%).

"По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все. Кроме, объективно, нефтянки, которая начала прирастать с апреля", - заметил он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны, выступая сегодня на совещании у Президента о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бесправница на «Яндекс.Такси» устроила ДТП с электробусом. Прав ее лишили пять лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика