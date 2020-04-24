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Румас отметил сбалансированность внешней торговли: положительное сальдо составило $425 млн
24.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны, выступая сегодня
Сергей Румас привел некоторые показатели работы, в частности сказал о сбалансированности внешней торговли: положительное сальдо торговли товарами и услугами за два месяца этого года составило $425 млн.
Глава
По словам Сергея Румаса, положительный вклад в формирование ВВП внесли строительная отрасль (106,3%), в том числе плюс по строительству жилья составил 10%, сельское хозяйство (104,5%), информатизация и связь (107,4%). Премьер-министр отметил также динамику работы отраслей промышленности на местном сырье, металлургии, деревообработки, фармацевтики, есть плюс по производству цемента (110%), керамической плитки (102%).
"По всем остальным секторам также есть положительная динамика. В течение февраля и марта добавляли все. Кроме, объективно, нефтянки, которая начала прирастать с апреля", - заметил он.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на сбалансированность внешней торговли страны, выступая сегодня на совещании у Президента о...
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