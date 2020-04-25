Коллектив Ивьевского лесхоза дружно поработал на территории охотничьего комплекса в д.Миколаево.
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Коллектив Ивьевского лесхоза поработал на территории охотничьего комплекса
25.04.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Коллектив Ивьевского лесхоза дружно поработал на территории охотничьего комплекса в д.Миколаево.
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Коллектив Ивьевского лесхоза дружно поработал на территории охотничьего комплекса в д.Миколаево. ...
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