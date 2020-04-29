Названы самые популярные и продаваемые смартфоны в мире. Найдите в списке свой аппарат

Источник материала: Tut.by

Ресурс DeviceAtlas рассказал о самых популярных и продаваемых смартфонах в мире за последние годы. Об этом пишет foxbusiness.com.





Судя по исследованию, основанном на данным по потреблению интернет-трафика с различных устройств, самым популярным аппаратом в мире остается iPhone 7 2016 года выпуска. И это несмотря на то, что очень высокими продажами в последние два года похвастаться он не может. За ним следуют флагманы от компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S9. Ими все еще пользуются в десятках стран мира.

Среди самых продаваемых смартфонов — во всяком случае, в Северной Америке — первыми вновь оказались устройства Apple. Counterpoint Research говорит, что на iPhone 11 и iPhone Xr приходится соответственно 12% и 6% продаж в регионе. В штатах практически весь топ занят смартфонами Apple.

Впрочем, на мировом рынке все иначе. Например, в странах Европы на первом месте стоит Samsung Galaxy A50, популярностью также пользуются Galaxy A40 и Galaxy A10. При этом A10 также является бестселлером на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. В Китае ситуация другая — там лидерство удерживают местные бренды. Так, на первом месте там Oppo A5 и А9.

Ниже — цены некоторых из названных выше аппаратов: