Белорусских биатлонисток будет готовить тренер из Австрии

Источник материала: Tut.by

В женской сборной Беларуси по биатлону сменился дуэт тренеров. Теперь командой будут руководить белорус Олег Рыженков и австриец Райнхард Гёсвайнер, сообщает «Беларусь 1» .

Отметим, что ранее Рыженков преимущественно работал с мужской сборной Беларуси, которая показала в прошлом сезоне лучшие результаты за многие годы.

Гёсвайнер известен своей работой со сборной Австрии, он также был личным тренером завершившего карьеру Доминика Ландертингера.

В прошлом году женской командой руководили Владимир Королькевич и Василий Лещенко.

С мужчинами будут работать Андрей Падин и Роман Синиченко.