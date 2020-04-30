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Белорусских биатлонисток будет готовить тренер из Австрии

30.04.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В женской сборной Беларуси по биатлону сменился дуэт тренеров. Теперь командой будут руководить белорус Олег Рыженков и австриец Райнхард Гёсвайнер, сообщает «Беларусь 1».

Отметим, что ранее Рыженков преимущественно работал с мужской сборной Беларуси, которая показала в прошлом сезоне лучшие результаты за многие годы.

Гёсвайнер известен своей работой со сборной Австрии, он также был личным тренером завершившего карьеру Доминика Ландертингера.

В прошлом году женской командой руководили Владимир Королькевич и Василий Лещенко.

С мужчинами будут работать Андрей Падин и Роман Синиченко.

 
 
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В женской сборной Беларуси по биатлону сменился дуэт тренеров. Теперь командой будут руководить белорус Олег Рыженков и австриец Райнхард Гёсвайнер, сообщает...
 
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