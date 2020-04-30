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Белорусских биатлонисток будет готовить тренер из Австрии
Источник материала: Tut.by
В женской сборной Беларуси по биатлону сменился дуэт тренеров. Теперь командой будут руководить белорус Олег Рыженков и австриец Райнхард Гёсвайнер, сообщает
Гёсвайнер известен своей работой со сборной Австрии, он также был личным тренером завершившего карьеру Доминика Ландертингера.
В прошлом году женской командой руководили Владимир Королькевич и Василий Лещенко.
С мужчинами будут работать Андрей Падин и Роман Синиченко.
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В женской сборной Беларуси по биатлону сменился дуэт тренеров. Теперь командой будут руководить белорус Олег Рыженков и австриец Райнхард Гёсвайнер, сообщает...
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