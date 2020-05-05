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Названы самые востребованные профессии после пандемии

05.05.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые востребованные профессии после пандемии
Самые восстребованные профессии после пандемии перечислили специалисты из Института прогрессивного образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Особенно повысится спрос на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в сложных обстоятельствах, а также на консультантов по личным финансам.

Помимо этого, всё больший переход компаний на удалённую работу повысит востребованность экспертов по цифровизации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров, а также специалистов по организации времени.

Также работодатели будут находиться в поиске консультантов колл-центров, сотрудников интернет-магазинов, а также курьеров-водителей и диспетчеров доставки.

Отмечается, что повысится спрос и на онлайн-врачей общей практики, а также сиделок. Из-за долгого периода самоизоляции также может повыситься спрос на психологов. Без внимания также не останутся и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

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Самые восстребованные профессии после пандемии перечислили специалисты из Института прогрессивного образования. Об этом сообщает РИА Новости. Особенно...
 
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