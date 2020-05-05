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Названы самые востребованные профессии после пандемии
Источник материала: ОНТ
Самые восстребованные профессии после пандемии перечислили специалисты из Института прогрессивного образования. Об этом
Особенно повысится спрос на антикризисных консультантов для продвижения предприятий в сложных обстоятельствах, а также на консультантов по личным финансам.
Помимо этого, всё больший переход компаний на удалённую работу повысит востребованность экспертов по цифровизации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров, а также специалистов по организации времени.
Также работодатели будут находиться в поиске консультантов колл-центров, сотрудников интернет-магазинов, а также курьеров-водителей и диспетчеров доставки.
Отмечается, что повысится спрос и на онлайн-врачей общей практики, а также сиделок. Из-за долгого периода самоизоляции также может повыситься спрос на психологов. Без внимания также не останутся и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.
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Самые восстребованные профессии после пандемии перечислили специалисты из Института прогрессивного образования. Об этом сообщает РИА Новости. Особенно...
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