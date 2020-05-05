ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кто станет «Мисс Беларусь - 2020» мы узнаем осенью. Финал конкурса перенесен

05.05.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Полуфинал национального конкурса «Мисс Беларусь» должен был состояться еще в марте, но был перенесен на неопределенное время. Сейчас, как сообщила пресс-служба телеканала ОНТ, перенесли и проведение финала. Шоу должно было пройти 15 мая в столичном Дворце спорта. Теперь речь идет о том, чтобы провести конкурс в сентябре.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что до полуфинала дошли 142 конкурсантки, которых отобрали на кастингах по всей стране. Именно из этих девушек должны были выбрать тридцатку претенденток на корону и титул «Мисс Беларусь».

Останется ли состав полуфиналисток прежним или понадобится проводить дополнительные отборы, пока не ясно.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как пояснили в пресс-службе телеканала ОНТ, все запланированные мероприятия конкурса будут проведены в строгом соответствии с решениями организационного комитета по подготовке Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020».

Конкурс «Мисс Беларусь» проводится с 1998-го один раз в два года, о победительницах прошлых лет мы уже рассказывали. Тогда читательское голосование определило, что наиболее любимая аудиторией «Мисс» — это Ольга Хижинкова, победительница 2008-ого года, сегодня — педагог в «Национальной школе красоты» и волонтер в сфере зоозащиты.

Спустя 10 лет, в 2018-ом корону получила Мария Василевич — тогда студентка БГЭУ, а сейчас депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Помимо титула первой красавицы Беларуси и переходящей короны из белого золота, фианитов и топазов, нынешняя «Мисс Беларусь» получила крупный денежный приз (500 базовых величин — более 12 000 белорусских рублей) и внедорожник Geely Atlas.

Титул «Мисс Беларусь» не только дает бонусы, но и накладывает ограничения: по условиям участия в конкурсе в течение двух лет победительница не имеет права выходить замуж.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шоу должно было пройти 15 мая в столичном Дворце спорта. Теперь речь идет о том, чтобы провести конкурс в конце августа - сентябре.
 
Новости дня
Новости разные
 
С кондиционером и USB-зарядками. МАЗ создал первый электробус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика