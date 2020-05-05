Кто станет «Мисс Беларусь - 2020» мы узнаем осенью. Финал конкурса перенесен

Источник материала: Tut.by

Полуфинал национального конкурса «Мисс Беларусь» должен был состояться еще в марте, но был перенесен на неопределенное время. Сейчас, как сообщила пресс-служба телеканала ОНТ, перенесли и проведение финала. Шоу должно было пройти 15 мая в столичном Дворце спорта. Теперь речь идет о том, чтобы провести конкурс в сентябре.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что до полуфинала дошли 142 конкурсантки, которых отобрали на кастингах по всей стране. Именно из этих девушек должны были выбрать тридцатку претенденток на корону и титул «Мисс Беларусь».

Останется ли состав полуфиналисток прежним или понадобится проводить дополнительные отборы, пока не ясно.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Как пояснили в пресс-службе телеканала ОНТ, все запланированные мероприятия конкурса будут проведены в строгом соответствии с решениями организационного комитета по подготовке Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020».

Конкурс «Мисс Беларусь» проводится с 1998-го один раз в два года, о победительницах прошлых лет мы уже рассказывали . Тогда читательское голосование определило, что наиболее любимая аудиторией «Мисс» — это Ольга Хижинкова, победительница 2008-ого года, сегодня — педагог в «Национальной школе красоты» и волонтер в сфере зоозащиты.

Спустя 10 лет, в 2018-ом корону получила Мария Василевич — тогда студентка БГЭУ, а сейчас депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Помимо титула первой красавицы Беларуси и переходящей короны из белого золота, фианитов и топазов, нынешняя «Мисс Беларусь» получила крупный денежный приз (500 базовых величин — более 12 000 белорусских рублей) и внедорожник Geely Atlas.

Титул «Мисс Беларусь» не только дает бонусы, но и накладывает ограничения: по условиям участия в конкурсе в течение двух лет победительница не имеет права выходить замуж.