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«22...это вам не шуточки»! Арина Соболенко в День рождения поделилась откровенным фото
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Арина Соболенко 5 мая отмечает 22-летие. В своем профиле в Instagram спортсменка выложила откровенное фото.
Соболенко опубликовала снимок топлесс, прикрывая грудь рукой и розой. «22...это вам не шуточки», — подписала пост спортсменка.
Фотогрфия собрала уже 10 тысяч лайков и сотни поздравлений и комплиментов, причем на разных языках.
В конце февраля 2020 года Соболенко выиграла теннисный турнир Премьер 5 в Дохе. В финальном матче она обыграла чешку Петру Квитову и завоевала шестой титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Также она стала победительницей турнира серии «Большого шлема» US Open в 2019 году в парном разряде.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко 5 мая отмечает 22-летие. В своем профиле в Instagram спортсменка выложила откровенное фото. Соболенко опубликовала снимок...
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