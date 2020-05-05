«22...это вам не шуточки»! Арина Соболенко в День рождения поделилась откровенным фото

Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 5 мая отмечает 22-летие. В своем профиле в Instagram спортсменка выложила откровенное фото.

Соболенко опубликовала снимок топлесс, прикрывая грудь рукой и розой. «22...это вам не шуточки», — подписала пост спортсменка.





Фотогрфия собрала уже 10 тысяч лайков и сотни поздравлений и комплиментов, причем на разных языках.

В конце февраля 2020 года Соболенко выиграла теннисный турнир Премьер 5 в Дохе. В финальном матче она обыграла чешку Петру Квитову и завоевала шестой титул на турнирах WTA в одиночном разряде. Также она стала победительницей турнира серии «Большого шлема» US Open в 2019 году в парном разряде.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

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