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В 2019 году на территории Кобринщины произошло 5 возгораний транспортных средств

05.05.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

За 2019 год на территории Кобринского района зарегистрировано 5 возгораний транспортных средств.

В 2019 году на территории Кобринщины произошло 5 возгораний транспортных средств

Начало 2020 года не стало исключением, так 8 февраля на центр оперативного управления Кобринского РОЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля марки Hyundai на стоянке по ул.Дружбы. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля.

По статистике в большинстве случаев горение в автомобиле начинается под капотом – из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы, реже – при дорожно-транспортном происшествии. А вот в салоне возгорание может произойти от рук человека – непотушенная сигарета, неосторожность при использовании открытого огня.

Как только вы почувствовали запах бензина, горелой резины в салоне немедленно остановите машину и выясните причину. А уж если из капота автомобиля пошел дым – не теряйте ни секунды! Немедленно вызывайте спасателей! Но предпринимать действия по тушению самостоятельно тоже важно, так как автомобиль может полностью выгореть за считанные минуты.

Последовательность действий при тушении автомобиля следующая: нужно приоткрыть капот и в появившуюся щель вставить раструб огнетушителя и сбить пламя. Только потом можно осторожно открывать капот, чтобы избежать притока воздуха и усиления горения. Так как крышка капота может быть горячей, лучше открывать ее, надев перчатки. Необходимо любыми способами обесточить автомобиль, задействовав выключатель массы или отключить один из проводов, подходящих к аккумулятору.

Если же огнетушитель по каким-то причинам отсутствует, можно использовать песок, землю, накидку, одежду. Помните, если горение распространилось в ту часть автомобиля, где находится бензобак или газовый баллон, единственное, что вам следует сделать – это быстро покинуть машину и отойти на безопасное расстояние.

Исправное состояние автомобиля, строгое соблюдение правил эксплуатации техники, грамотные действия водителя в случае возгорания – важные условия сохранения жизни людей и транспорта.

По информации Кобринского РОЧС.

 
 
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В 2019 году на территории Кобринщины произошло 5 возгораний транспортных средств
 
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