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В Беларуси 18 350 случаев COVID-19 — Минздрав
05.05.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На 5 мая в Беларуси зарегистрированы 18 350 человек с положительным анализом на COVID-19,
Выздоровели и выписаны 3771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 107 пациентов.
Число зараженных составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 369 тестов.
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На 5 мая в Беларуси зарегистрированы 18 350 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщили в Минздраве. Прирост за сутки составил 861 случай. Выздоровели и...
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