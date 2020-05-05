В Беларуси 18 350 случаев COVID-19 — Минздрав

Источник материала: Горецкий вестник

На 5 мая в Беларуси зарегистрированы 18 350 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщили в Минздраве. Прирост за сутки составил 861 случай.





Выздоровели и выписаны 3771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 107 пациентов.

Число зараженных составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 369 тестов.