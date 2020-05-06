Доллар снова дорожает. Какие курсы валют установили в обменниках

Источник материала: Tut.by

Доллар снова начал дорожать. Сегодня на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта выросла на 0,5%, днем ранее — упала, а в понедельник, 4 мая, — подорожала. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,49 рубля (Альфа-Банк и БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,46 рубля (Беларусбанк и Белагропромбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюты в Paritetbank и Абсолютбанк — 2,458 рубля.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,696 рубля (БСБ Банк), а самый низкий — 2,66 рубля (Статусбанк и Банк Решение).

Сдавать евро выгоднее всего в Технобанке — 2,653 рубля.