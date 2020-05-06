|
Доллар снова дорожает. Какие курсы валют установили в обменниках
Источник материала: Tut.by
Доллар снова начал дорожать. Сегодня на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,49 рубля (Альфа-Банк и БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,46 рубля (Беларусбанк и Белагропромбанк).
Выгоднее всего сдавать американскую валюты в Paritetbank и Абсолютбанк — 2,458 рубля.
Самый высокий курс продажи банком евро — 2,696 рубля (БСБ Банк), а самый низкий — 2,66 рубля (Статусбанк и Банк Решение).
Сдавать евро выгоднее всего в Технобанке — 2,653 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)