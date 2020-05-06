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БЭЛЗ сделает ставку на светодиодную продукцию

06.05.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк посетил ОАО «Брестский электроламповый завод». Продукцией предприятия являются лампы накаливания специального и общего назначения, компактные энергосберегающие лампы, натриевые лампы высокого давления для уличного освещения и для тепличного хозяйства.

БЭЛЗ сделает ставку на светодиодную продукцию

В прошлом году в оборот завода было дополнительно привлечено 12 миллионов рублей холдингом «Горизонт», прямое управление которым временно было введено на заводе в мае 2019 года. Благодаря вложенным средствам на электроламповом заводе модернизировали помещения, наладили серийный выпуск новой продукции, снизили долговую нагрузку и себестоимость комплектующих.

Несколько последних лет БЭЛЗ находился в сложной экономической ситуации. При встрече с Александром Конюком руководство ОАО обсудило наиболее острые вопросы, волнующие коллектив БЭЛЗ и пути решения складывающихся проблем.

– Это предприятие уникальное. Его особенность не только в том, что оно единственное, но и в том, какую продукцию производит. Есть определенные проблемы в деятельности завода, поэтому мы собрали руководителей некоторых органов, чтобы обсудить проблемные вопросы. Частично они решены. К сожалению, у завода много долгов, но существуют и вопросы другого порядка. Важно, что механизм решения этих проблем есть, в том числе и с помощью прокурорской власти. Также мы привлекаем и другие органы, например, кредитного исполнения, органы юстиции. Думаю, мы разберемся, порядок будет наведен. Тем более готовится визит Президента на это предприятие. Директор завода отметил, что надо стабилизировать ситуацию с кадрами, чтобы люди не уходили. Отток обусловлен не только оптимизацией. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы люди видели, что мы на их стороне, оказываем и будем оказывать помощь, – сказал Александр Владимирович.

БЭЛЗ сделает ставку на светодиодную продукцию

Генеральному прокурору была доложена ситуация по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности, которая имеется у предприятия. Для решения проблем прокуратурой Бреста в интересах Брестского электролампового завода в экономический суд Брестской области предъявлены иски к трем контрагентам предприятия.

Для улучшения экономической ситуации на заводе принимаются и меры, связанные с изменением структуры производства. В предыдущие годы БЭЛЗ в основном производил лампы общего назначения. В перспективе их доля должна составить не более 40%, остальное – светодиодная продукция. Объем производства планируется под имеющиеся заказы.

В настоящее время предприятие вышло на рентабельную работу. Ожидается, что реализация всех мер и новых проектов позволит поднять заработную плату на предприятии на 40 процентов.

Надзор за развитием завода будет продолжен со стороны органов прокуратуры на постоянной основе.

БЭЛЗ сделает ставку на светодиодную продукцию

После посещения завода Генеральный прокурор отправился в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложил цветы к Вечному огню.

- Находясь здесь, я не мог не воспользоваться случаем и не возложить цветы в память о тех людях, которые погибли в том числе и за нас, благодаря которым мы живем. Сейчас многие чиновники, многие люди посещают такие знаковые места и отдают дань памяти, дань уважения. Это очень важный момент. Важно, чтобы мы этого не забывали, – подчеркнул Александр Конюк.

 
Теги: Брест
 
 
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  Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк посетил ОАО «Брестский электроламповый завод». Продукцией предприятия являются лампы накаливания...
 
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