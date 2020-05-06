БЭЛЗ сделает ставку на светодиодную продукцию

Источник материала: Виртуальный Брест

Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк посетил ОАО «Брестский электроламповый завод». Продукцией предприятия являются лампы накаливания специального и общего назначения, компактные энергосберегающие лампы, натриевые лампы высокого давления для уличного освещения и для тепличного хозяйства.





В прошлом году в оборот завода было дополнительно привлечено 12 миллионов рублей холдингом «Горизонт», прямое управление которым временно было введено на заводе в мае 2019 года. Благодаря вложенным средствам на электроламповом заводе модернизировали помещения, наладили серийный выпуск новой продукции, снизили долговую нагрузку и себестоимость комплектующих.

Несколько последних лет БЭЛЗ находился в сложной экономической ситуации. При встрече с Александром Конюком руководство ОАО обсудило наиболее острые вопросы, волнующие коллектив БЭЛЗ и пути решения складывающихся проблем.

– Это предприятие уникальное. Его особенность не только в том, что оно единственное, но и в том, какую продукцию производит. Есть определенные проблемы в деятельности завода, поэтому мы собрали руководителей некоторых органов, чтобы обсудить проблемные вопросы. Частично они решены. К сожалению, у завода много долгов, но существуют и вопросы другого порядка. Важно, что механизм решения этих проблем есть, в том числе и с помощью прокурорской власти. Также мы привлекаем и другие органы, например, кредитного исполнения, органы юстиции. Думаю, мы разберемся, порядок будет наведен. Тем более готовится визит Президента на это предприятие. Директор завода отметил, что надо стабилизировать ситуацию с кадрами, чтобы люди не уходили. Отток обусловлен не только оптимизацией. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы люди видели, что мы на их стороне, оказываем и будем оказывать помощь, – сказал Александр Владимирович.





Генеральному прокурору была доложена ситуация по взысканию внешней просроченной дебиторской задолженности, которая имеется у предприятия. Для решения проблем прокуратурой Бреста в интересах Брестского электролампового завода в экономический суд Брестской области предъявлены иски к трем контрагентам предприятия.

Для улучшения экономической ситуации на заводе принимаются и меры, связанные с изменением структуры производства. В предыдущие годы БЭЛЗ в основном производил лампы общего назначения. В перспективе их доля должна составить не более 40%, остальное – светодиодная продукция. Объем производства планируется под имеющиеся заказы.

В настоящее время предприятие вышло на рентабельную работу. Ожидается, что реализация всех мер и новых проектов позволит поднять заработную плату на предприятии на 40 процентов.

Надзор за развитием завода будет продолжен со стороны органов прокуратуры на постоянной основе.





После посещения завода Генеральный прокурор отправился в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возложил цветы к Вечному огню.

- Находясь здесь, я не мог не воспользоваться случаем и не возложить цветы в память о тех людях, которые погибли в том числе и за нас, благодаря которым мы живем. Сейчас многие чиновники, многие люди посещают такие знаковые места и отдают дань памяти, дань уважения. Это очень важный момент. Важно, чтобы мы этого не забывали, – подчеркнул Александр Конюк.