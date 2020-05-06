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Два автомобиля такси попали в два разных ДТП в двух разных местах в Бресте. Есть видео
06.05.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Оба ДТП произошло сегодня, 6 мая 2020 года в городе Бресте. Вычулки.
Вульковское кольцо:
А вот и видео:
Комментарий ГАИ:
Невнимательность водителей приводит к дорожно-транспортным происшествиям. В данных авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Особую внимательность необходимо проявлять при проезде перекрёстков и пешеходных переходов. Если в соседней полосе автомобили остановились или снизили скорость движения, при подъезде к перекрёстку или нерегулируемому пешеходному переходу, вам следует поступить так же. В потоке будьте предельны внимательны и осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость, заранее прогнозируйте дорожную обстановку и будьте внимательны на дороге!
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Оба ДТП произошло сегодня, 6 мая 2020 года в городе Бресте. Вычулки. Вульковское кольцо: А вот и видео: Комментарий ГАИ: Невнимательность водителей приводит к...
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