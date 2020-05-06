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Междугородние звонки для ветеранов с 7 до 11 мая будут бесплатными

06.05.2020 18:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодно «Белтелеком» предоставляет бесплатные разговоры по Беларуси с домашних телефонов, в почтовых отделениях и с выделенных телефонов госпиталей.

Междугородние звонки для ветеранов с 7 до 11 мая будут бесплатными

Акция действует c 00.00 часов 07.05.2020 до 24.00 часов 11.05.2020 автоматическим способом или с помощью телефониста с квартирных телефонов, абонентами которых являются следующие физические лица:

- Герои Советского Союза;

- полные кавалеры ордена Славы;

- инвалиды Великой Отечественной войны;

- участники Великой Отечественной войны;

- лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах;

- лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны;

- лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

- члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

- лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий, достигшие общеустановленного пенсионного возраста.

Чтобы осуществить бесплатный звонок, нужно набрать номер вызываемого абонента самостоятельно или заказать телефонный разговор с квартирного телефона с помощью телефониста. Заказ бесплатных междугородных телефонных разговоров осуществляется по телефонам:

для абонентов г. Бреста и Брестской области – 8-18;

для абонентов г. Витебска и Витебской области – 8-18;

для абонентов г. Гомеля и Гомельской области – 8-13;

для абонентов г. Гродно и Гродненской области – 8-13;

для абонентов г. Минска и Минской области – 8-13, 8-18;

для абонентов г. Могилева и Могилевской области – 8-18.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами сотовых подвижных сетей, на доступ в интернете и пользование платными справочно-информационными службами, в том числе организованными по междугородному принципу.

Участникам Великой Отечественной войны будет также бесплатно предоставлена возможность осуществить местные, междугородные, международные разговоры по сервисным телефонным картам (СТК) номиналом 16000 тарифных единиц.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Ежегодно «Белтелеком» предоставляет бесплатные разговоры по Беларуси с домашних телефонов, в почтовых отделениях и с выделенных телефонов госпиталей. Акция...
 
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