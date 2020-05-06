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США в этом году планируют направить посла в Беларусь и построить здание диппредставительства

06.05.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь и США в этом году планируют обменяться послами. Американская сторона занимается поиском места под строительство диппредставительства, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

США в этом году планируют направить посла в Беларусь и построить здание диппредставительства

"Мы рады тому, что обменяемся с Беларусью послами в 2020 году, - сказал Джордж Кент. -Мы ищем новую собственность для строительства посольства. Видим большой потенциал в расширении отношений. Ждем с нетерпением расширения сотрудничества".

Сообщалось, что 20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что планирует на пост посла Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ее кандидатуру на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса США. При этом Джули Фишер может стать первом послом США в Беларуси с 2008 года, если ее утвердят. До этого она была заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах США в РФ, работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.

 
Теги: Минск
 
 
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  Беларусь и США в этом году планируют обменяться послами. Американская сторона занимается поиском места под строительство диппредставительства, сообщает ТАСС...
 
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