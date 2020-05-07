Аукцион: в Гродно предлагают дворец за $268 тысяч, а когда-то просили $2 млн

Потенциальный покупатель должен будет сделать реконструкцию старинного здания и переоборудовать его под объект административного либо культурно-просветительского назначения.





Местная достопримечательность находится по адресу Ожешко, 20. Раньше 3-этажный дворец площадью около 2 тыс. кв. метров принадлежал князьям Четвертинским. Сейчас это историко-культурная ценность. Аукцион должен состояться 25 мая.





До 2014 года в здании размещалась военная комендатура. Затем дворец решили продать. Первоначально за памятник архитектуры просили около 2 млн долларов. На торгах в 2018 году, тогда первоначальная цена составляла свыше 1 млн долларов, главным претендентом была китайская компания, но в итоге инвесторы передумали.





Примерно за такую же цену пытались найти покупателя и в начале 2020 года - торги снова прошли неудачно.