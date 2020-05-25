Как не допустить пожара в бане

Источник материала: Новости Докшицы





Чтобы избежать неприятных ситуаций, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани, печи или камина. Большую роль в этом вопросе играет сознательность самих людей, эксплуатирующих баню. Самые востребованные источники тепла в бане – это дровяные или электрические печи. Поэтому следует обязательно придерживаться определенных требований противопожарной безопасности. При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам.

Поверхность пола, непосредственно перед растопочной дверцей печи, должна быть покрыта листом несгораемого материала, размером не менее 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара. Все деревянные части здания должны находиться на достаточном расстоянии от печи и дымоходов или должны быть хорошо изолированными от них, для чего применяется кирпич, асбест, или пропитанный глиняным раствором войлок.

Довольно часто пожар в бане случается из-за неправильно сделанного дымохода. Сгораемые конструкции крыши (стропила, обрешётка) не должны находиться ближе 25 см до керамических труб без изоляции, а от наружной поверхности дымовых труб из кирпича не ближе 13 см. При этом, поверхность кирпичной дымовой трубы в чердачном помещении обмазывают глиняным раствором и после высыхания белят. Это необходимо для того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить возникшие дефекты. Дымоход печи – место обильного скопления сажи. Поэтому пожар вполне может возникнуть по причине её возгорания. При этом пламя может повредить кровлю или перекинуться на крышу. Вывод один – следить за чистотой дымохода.

Неправильно сложенная печь в бане довольно часто становится виновницей пожара. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару.

Ни для кого не секрет, что частой причиной пожара становится поврежденная или неправильно сделанная электропроводка. Поэтому к монтажу электропроводки, особенно если у вас электрическая банная печь, следует отнестись очень серьезно и избирательно подходить к выбору исполнителя работ по электрификации бани и котла.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности!