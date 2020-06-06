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Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 6 июня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте к заместителю председателя облисполкома по социальным вопросам обратились 20 человек. Звонили со всего региона. Вернуть привычный маршрут автобуса в сельском населенном пункте, позаботиться о качестве дорог или разъяснить механизм начисления социальных пенсий.
Геннадий Борисюк, заместитель председателя Брестского облисполкома:
И мне сегодня было очень приятно, когда одна из женщин из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы еще». Ну, хорошо, в рамках закона и возможностей мы все это делаем. Это нормальный рабочий режим.
Формат работы, когда каждую проблему на другом конце провода готовы услышать и взять на контроль, как никогда востребован в нынешней эпидемиологической ситуации. Каждое данное людям обещание будет выполнено.
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Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»
Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 6 июня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бресте к заместителю председателя...
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