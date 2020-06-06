|
Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Савиных: «Мы должны выстраивать своё противодействие информационным угрозам за счёт внутренней консолидации общества»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)