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Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот так до этого самый молодой премьер-министр Беларуси уступил портфель Роману Головченко. Головченко умеет и знает, как зарабатывать деньги.
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Основная нагрузка ляжет на плечи нового министра промышленности – им стал Пётр Пархомчик. Ему предстоит не только реализовать задачи по импортозамещению и повышению качества продукции, которую у нас выпускают, но добиться, наконец, того, чтобы Минпром стал еще и министерством промышленной политики. Такую задачу поставил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот так до этого самый...
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