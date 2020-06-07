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Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

07.06.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот так до этого самый молодой премьер-министр Беларуси уступил портфель Роману Головченко. Головченко умеет и знает, как зарабатывать деньги.

Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

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Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

Основная нагрузка ляжет на плечи нового министра промышленности – им стал Пётр Пархомчик. Ему предстоит не только реализовать задачи по импортозамещению и повышению качества продукции, которую у нас выпускают, но добиться, наконец, того, чтобы Минпром стал еще и министерством промышленной политики. Такую задачу поставил Президент.

Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без восторга, видите ли он состарился, на пенсию… Подожди с пенсией, дорогой мой. Какая пенсия, она нам только снится, на горизонте мы ее с тобой только видим! Страну надо закрепить. И если вы сработаетесь с Романом Головченко по промышленности, считайте, что мы проскочили, как минимум, эту пандемию. И этот кризис, который порожден этой пандемией.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алена Сырова, Петр Пархомчик, Роман Головченко

 
 
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Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот так до этого самый...
 
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