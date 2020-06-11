10 июня – во взрослую жизнь вступают 232 выпускника Несвижчины. Поздравления к празднику

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Для 232 из вас 10 июня 2020 года стало торжественным и волнующим днем прощания со своими школами, со своим детством.

Дорогие ребята! Школьная жизнь, наполненная знаниями, интересными событиями, энтузиазмом и творчеством, осталась позади. Впереди у вас серьезное испытание — централизованное тестирование по учебным предметам. Это начало новой жизни, ответственной поры, когда вы должны сами решить свою дальнейшую судьбу.

За 11 лет упорного труда вы стали мудрее, окрепли духом, достигли многих личностных вершин.

Среди вас — победители республиканского турнира юных физиков, международных и республиканских исследовательских конкурсов, областных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

От имени руководства района выражаю уверенность, что и впредь вы будете прославлять свою большую и малую Родину достойными делами, упорным трудом и новыми достижениями. Помните, что Несвижская земля будет ждать вас в качестве молодых специалистов.

Дорогие ребята! Желаю вам светлой жизненной дороги, удачи, новых свершений и побед!

В добрый путь!

Председатель Несвижского районного исполнительного комитета А.З. ЛОМСКИЙ.