ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

10 июня – во взрослую жизнь вступают 232 выпускника Несвижчины. Поздравления к празднику

11.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Для 232 из вас 10 июня 2020 года стало торжественным и волнующим днем прощания со своими школами, со своим детством.

Дорогие ребята! Школьная жизнь, наполненная знаниями, интересными событиями, энтузиазмом и творчеством, осталась позади. Впереди у вас серьезное испытание   — централизованное тестирование по учебным предметам. Это начало новой жизни, ответственной поры, когда вы должны сами решить свою дальнейшую судьбу.

За 11 лет упорного труда вы стали мудрее, окрепли духом, достигли многих личностных вершин.

Среди вас — победители республиканского турнира юных физиков, международных и республиканских исследовательских конкурсов, областных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов.

От имени руководства района выражаю уверенность, что и впредь вы будете прославлять свою большую и малую Родину достойными делами, упорным трудом и новыми достижениями. Помните, что Несвижская земля будет ждать вас в качестве молодых специалистов.

Дорогие ребята! Желаю вам светлой жизненной дороги, удачи, новых свершений и побед!

В добрый путь!

Председатель Несвижского районного исполнительного комитета А.З. ЛОМСКИЙ.

 

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для 232 из вас 10 июня 2020 года стало торжественным и волнующим днем прощания со своими школами, со своим детством.
 
Новости дня
Новости разные
 
Благоустройство микрорайона Бреста планируют объявить областной молодежной стройкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика