Полный обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro за 849 рублей

Источник материала: Tut.by

Линейка Redmi, возможно, самая популярная у Xiaomi, а Redmi Note 9 Pro — топовая на момент публикации обзора модель в серии. Назвать ее бюджетной вряд ли получится, официальная цена девайса в Беларуси — 849 рублей. Разбираемся, стоит ли аппарат этих денег и чем он отличается от внешне практически идентичного Redmi Note 9S .





Очень большой телефон

Как упоминалось выше, Redmi Note 9 Pro — полная визуальная копия более доступного Redmi Note 9S. Несущая рама — пластиковая, спереди и сзади — закаленное стекло. Снизу — гнездо на 3,5 мм для проводных наушников и порт USB-C, сверху — ИК-передатчик для управления бытовой техникой.





В общем, набор на все случаи жизни. Из дополнительных плюсов — возможность расширения постоянной памяти через карточки microSD. При этом жертвовать одной «симкой» не придется, можно установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти. Этим сегодня вряд ли кого-то удивишь, но все равно удобно.

Минусы те же, что уже удалось найти в Redmi Note 9S. Мультимедийный динамик не может претендовать на роль спикера, через который получится слушать музыку. Но он точно не позволит пропустить входящий звонок.





Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания на правой грани девайса и работает безукоризненно. Во всяком случае, владельца узнает всегда, как ни приложи палец, однако с некоторой задержкой: очевидно, что девайс «узнает» пользователя сразу, но экран почему-то активируется через секунду. Зато с активацией по лицу все окей — задержка меньше.

И еще раз — про увеличенные габариты. За счет дисплея с диагональю практически 6,7 дюйма новый Redmi Note 9 Pro получился довольно большим (165,75×76,68×8,8 мм). Это не хорошо и не плохо — просто факт. Лично я привык к большим девайсам, но на всякий случай повертите гаджет в руках перед покупкой.





В остальном все стандартно: в комплект поставки входят силиконовый чехол темного цвета, блок питания и соединительный кабель. Наушники, как обычно, следует покупать отдельно. А еще на коробке особо отмечается, что девайс поддерживает все сервисы от Google — возможно, это своеобразный намек на последние девайсы Huawei.

Вишенка на торте — наличие NFC-модуля, отсутствующего в Redmi Note 9S (впрочем, система Google Pay в Беларуси не работает). А еще в Pro-версии в решетку уведомлений встроен световой индикатор. Например, он горит при зарядке гаджета или когда приходит сообщение. Есть улучшенный, более мягкий вибромоторчик (но до уровня iPhone ему все еще далеко).



Надпись: «С легким доступом к Google-сервисам, которые вам важны»

К экрану претензий нет

По характеристикам дисплеи Redmi Note 9S и нового Redmi Note 9 Pro не отличаются. В обоих случаях используется IPS-панель на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 точек) и вырезом-кругом в верхней части панели под фронтальную камеру на 16 Мп.





Информации о максимальной яркости экрана Redmi Note 9 Pro найти не удалось, но в Redmi Note 9S она составляет 450 нит. Предположим, что кардинально в Pro-версии ничего особо не изменилось. Если вкратце: хотелось бы, чтобы запас был побольше, но даже при ярком свете панель не полностью «слепнет». Заказать такси в приложении, ответить на сообщение во всплывающем окошке или, например, полистать ленту Instagram на солнце получится без проблем.

К сожалению, с углами обзора дела обстоят чуть хуже. Если наклонить устройство, дисплей становится не таким ярким и контрастным. Но, если начистоту, такой эффект создается, только если долго пользоваться более дорогими аппаратами с OLED-матрицами. Если не сравнивать лоб в лоб, то все нормально.





В общем, глобально к дисплею Redmi Note 9 Pro претензий нет. Из небольших недочетов выделяется, например, нанесенная производителем защитная пленка. На ней нет олеофобного покрытия — палец скользит чуть хуже, чем обычно. А еще рамки по бокам панели могли бы быть потоньше — так общие габариты девайса получилось бы уменьшить.

Говорить о недостатке режима 90 Гц вместо стандартных 60 Гц получается только в сравнении с Realme 6 Pro. Впрочем, среди среднебюджетных смартфонов на нашем рынке только у последнего есть такая возможность.





Странности с производительностью остались, но ситуация намного лучше

Сначала — характеристики. Оба смартфона работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Во всех версиях Pro-модификации устанавливается по 6 ГБ оперативной памяти (DDR4X), в Note 9S есть версия с 4 ГБ. Графическое ядро — Adreno 618.

Самым спорным моментом в Redmi Note 9S стала производительность: почему-то устройство отлично справлялось с «графонистыми» играми и при этом подтормаживало в интерфейсе. Хорошие новости: в Redmi Note 9 Pro проблему практически победили.

Напомним: в Redmi Note 9S при вызове списка многозадачности с управлением жестами анимация шла рывками. В браузере при открытии сайта, не сохраненного в кеше, иногда также встречались рывки. Но больше всего проблем было при открытии ленты новостей от Google на левом рабочем столе, перелистывание списка с заметками как будто проходило в 10 fps.

Практически все эти проблемы устранили — только в Google-новостях иногда еще встречаются «фризы». Но их заметно меньше. Это подтверждает предположение, что загвоздка была в программном обеспечении, а не «железе».

Игры работают нормально. Я установил Call of Duty Mobile, автоматически выставились средние настройки графики и запустилась программная «улучшалка» производительности. За несколько раундов fps, по ощущениям, не снижался — играть было комфортно. Наверняка девайс потянул бы игру и на более высоких параметрах.

Так как корпус нагрелся, для проформы мы запустили на устройстве синтетические бенчмарки AnTuTu и тест на троттлинг. Результаты радуют:









Время работы при полном заряде — до двух дней

Redmi Note 9 Pro работает от аккумулятора на 5020 мА·ч — батареи с таким объемом устанавливаются во всей нынешней линейке Redmi Note производителя. Сперва о самом главном: заряжать смартфон при обычном использовании получится раз в полтора-два дня. Если вы не выпускаете девайс из рук, постоянно пользуетесь Telegram, снимаете видео и при этом запускаете навигацию, то раз в день.

Отличие от Redmi Note 9S — в скорости подзарядки. В младшей модели она 18-ваттная, из-за чего на восполнение энергии от 0 до 100% уходит более двух часов. В Redmi Note 9 Pro — 30-ваттная, причем в комплект поставки и вовсе входит 33-ваттный адаптер питания. Через него полностью зарядить устройство получится за 70 минут. С учетом увеличенной емкости батареи это отличный результат!

В Redmi Note 9 Pro установлена камера на 64 Мп. Она нужна или нет?

Если коротко, то нет. Это касается не только Xiaomi Redmi Note 9 Pro, но и в целом практически любого смартфона. Во всяком случае, тех моделей, которые комбинируют четыре соседних пикселя для получения финальной фотографии (в данном случае выходит, что аппарат снимает в 16 Мп).





На мой взгляд, теоретическая выгода от фотомодулей сверхвысокого разрешения в смартфонах может быть, только если комбинируется больше четырех пикселей (в некоторых топовых девайсах объединяется по девять пикселей). И даже в таком случае решение спорное.

Производители могут возразить, что тот же фотомодуль на 64 Мп позволяет делать снимки с двукратным увеличением почти без потери качества через кроп — такая функция есть в Redmi Note 9 Pro. Но такой подход сработает только при идеальном освещении — условно, при съемке пейзажа при ярком солнечном свете в парке, а такие условия «поймать» получается не всегда. Даже отдельные мобильные телефотокамеры не всегда способны сделать качественный снимок из-за недостаточно широко раскрытой диафрагмы, не говоря уже о кропе.

Но ближе к сути. Redmi Note 9 Pro оснащается таким набором камер: 64 Мп (f/1.89) + 8 Мп (ультраширокоугольная, f/2.2) + 5 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Разумеется, есть автоматический HDR, а также встроенные алгоритмы автоматического улучшения фото. Также отметим: аппарат способен снимать видео в 4K/30 fps. Правда, в любом режиме видеосъемки переключаться с основного модуля на «ширик» и обратно на лету не получится.

Ожидаемо, при фотографировании с хорошим светом, особенно на улице, проблем нет. ИИ не свирепствует (промах по цветам случился единожды, посмотрите на макроснимок листика ниже), если не злоупотреблять зуммированием кадров на мониторе компьютера, с четкостью проблем также не замечено — соцсети все равно «пожмут» снимки. Автофокус срабатывает настолько быстро, чтобы о нем не задумываться.

Ниже — обычные фото:

























А это — широкоугольные:





















Вечером, конечно, можно найти огрехи. Но опять же: в целом фотографии как для смартфона за 350 долларов более чем приемлемые. Уверен, что результат обычного пользователя (не техногика) устроит.

















С другой стороны, какой-то разительной разницы с фото с Redmi Note 9S я не заметил. Зачем тогда платить больше?

Резюме

Официальная стоимость Xiaomi Redmi Note 9 Pro в Беларуси — 849 рублей. Сперва кажется, что цена слегка завышена, но конкуренты оцениваются примерно во столько же. Samsung Galaxy A51 (с 128 ГБ) продается за 839 рублей, Realme 6 Pro — за 839 рублей. Huawei P40 Lite дешевле — впрочем, в нем отсутствуют сервисы Google. Для кого-то это может оказаться проблематичным.

Идейно Redmi Note 9 Pro не так уж и сильно отличается от Redmi Note 9S. Корпусы идентичные, «железо» и экраны — также. Соответственно, большинство плюсов и минусов повторяются.





Хорошие стороны Pro-модификации следующие: стеклянный корпус, слот для двух сим-карт и карты памяти, вполне приличный с учетом стоимости устройства дисплей. С автономностью проблем нет — два дня девайсом можно пользоваться, не подсоединяя его к электросети. С камерой все ок, но субъективно она не намного хуже или лучше конкурентов. Но снимки наверняка понравятся большинству покупателей.

Минусы: слабый динамик, проблема с ПО касательно скорости срабатывания сканера отпечатков пальцев.

Возможно, кого-то не устроят достаточно крупные габариты, но к недостаткам отнести это нельзя. Просто перед покупкой решите, что для вас важнее — возможность беспроблемно носить устройство в кармане или большой качественный дисплей.

Какие различия между девайсами: в Redmi Note 9 Pro есть NFC-модуль, в обычном Redmi Note 9S нет. Pro-версия поддерживает 30-ваттную зарядку, а Note 9S только 18-ваттную. Основной фотомодуль в Note 9 Pro — на 64 Мп, в Note 9S — на 48 Мп.

Впрочем, главным недостатком Redmi Note 9S я назвал довольно странные «фризы» и лаги во время работы интерфейса. В Redmi Note 9 Pro с таким же процессором, графикой и объемом оперативной памяти их намного меньше. Вывод: дело в еще не до конца оптимизированном ПО, со временем ошибки устраняют. Но это же означает, что в Redmi Note 9S, который тестировался в конце апреля, ситуация также могла улучшиться.

Наверняка найдутся покупатели, которым названные особенности Redmi Note 9 Pro окажутся очень важны, и они вместо чуть более простого Note 9S выберут именно его. К тому же производитель представил довольно разношерстную линейку — кроме двух этих аппаратов существует простой Redmi Note 9, а также Redmi 9. Наверняка скоро покажут и Redmi 9A. Эти девайсы в ближайшем будущем начнут продаваться у нас. Ценовой шаг между ними довольно небольшой, есть из чего выбрать.

Правда, лично мне прошлогодний Redmi Note 8 Pro (699 рублей) нравится как минимум не меньше, чем вся нынешняя «девятая» линейка. Купить его все еще можно, но скоро аппарат выведут из производства.

За предоставленный на тест смартфон благодарим официального представителя Xiaomi в Беларуси . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xioami: