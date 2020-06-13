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Полный обзор Xiaomi Redmi Note 9 Pro за 849 рублей
Источник материала: Tut.by
Линейка Redmi, возможно, самая популярная у Xiaomi, а Redmi Note 9 Pro — топовая на момент публикации обзора модель в серии. Назвать ее бюджетной вряд ли получится, официальная цена девайса в Беларуси — 849 рублей. Разбираемся, стоит ли аппарат этих денег и чем он отличается от внешне практически идентичного
Очень большой телефон
Как упоминалось выше, Redmi Note 9 Pro — полная визуальная копия более доступного Redmi Note 9S. Несущая рама — пластиковая, спереди и сзади — закаленное стекло. Снизу — гнездо на 3,5 мм для проводных наушников и порт USB-C, сверху — ИК-передатчик для управления бытовой техникой.
В общем, набор на все случаи жизни. Из дополнительных плюсов — возможность расширения постоянной памяти через карточки microSD. При этом жертвовать одной «симкой» не придется, можно установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти. Этим сегодня вряд ли кого-то удивишь, но все равно удобно.
Минусы те же, что уже удалось найти в Redmi Note 9S. Мультимедийный динамик не может претендовать на роль спикера, через который получится слушать музыку. Но он точно не позволит пропустить входящий звонок.
Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой питания на правой грани девайса и работает безукоризненно. Во всяком случае, владельца узнает всегда, как ни приложи палец, однако с некоторой задержкой: очевидно, что девайс «узнает» пользователя сразу, но экран почему-то активируется через секунду. Зато с активацией по лицу все окей — задержка меньше.
И еще раз — про увеличенные габариты. За счет дисплея с диагональю практически 6,7 дюйма новый Redmi Note 9 Pro получился довольно большим (165,75×76,68×8,8 мм). Это не хорошо и не плохо — просто факт. Лично я привык к большим девайсам, но на всякий случай повертите гаджет в руках перед покупкой.
В остальном все стандартно: в комплект поставки входят силиконовый чехол темного цвета, блок питания и соединительный кабель. Наушники, как обычно, следует покупать отдельно. А еще на коробке особо отмечается, что девайс поддерживает все сервисы от Google — возможно, это своеобразный намек на последние девайсы Huawei.
Вишенка на торте — наличие NFC-модуля, отсутствующего в Redmi Note 9S (впрочем, система Google Pay в Беларуси не работает). А еще в Pro-версии в решетку уведомлений встроен световой индикатор. Например, он горит при зарядке гаджета или когда приходит сообщение. Есть улучшенный, более мягкий вибромоторчик (но до уровня iPhone ему все еще далеко).
К экрану претензий нет
По характеристикам дисплеи Redmi Note 9S и нового Redmi Note 9 Pro не отличаются. В обоих случаях используется IPS-панель на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 точек) и вырезом-кругом в верхней части панели под фронтальную камеру на 16 Мп.
Информации о максимальной яркости экрана Redmi Note 9 Pro найти не удалось, но в Redmi Note 9S она составляет 450 нит. Предположим, что кардинально в Pro-версии ничего особо не изменилось. Если вкратце: хотелось бы, чтобы запас был побольше, но даже при ярком свете панель не полностью «слепнет». Заказать такси в приложении, ответить на сообщение во всплывающем окошке или, например, полистать ленту Instagram на солнце получится без проблем.
К сожалению, с углами обзора дела обстоят чуть хуже. Если наклонить устройство, дисплей становится не таким ярким и контрастным. Но, если начистоту, такой эффект создается, только если долго пользоваться более дорогими аппаратами с OLED-матрицами. Если не сравнивать лоб в лоб, то все нормально.
В общем, глобально к дисплею Redmi Note 9 Pro претензий нет. Из небольших недочетов выделяется, например, нанесенная производителем защитная пленка. На ней нет олеофобного покрытия — палец скользит чуть хуже, чем обычно. А еще рамки по бокам панели могли бы быть потоньше — так общие габариты девайса получилось бы уменьшить.
Говорить о недостатке режима 90 Гц вместо стандартных 60 Гц получается только в сравнении с Realme 6 Pro. Впрочем, среди среднебюджетных смартфонов на нашем рынке только у последнего есть такая возможность.
Странности с производительностью остались, но ситуация намного лучше
Сначала — характеристики. Оба смартфона работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Во всех версиях Pro-модификации устанавливается по 6 ГБ оперативной памяти (DDR4X), в Note 9S есть версия с 4 ГБ. Графическое ядро — Adreno 618.
Самым спорным моментом в Redmi Note 9S стала производительность: почему-то устройство отлично справлялось с «графонистыми» играми и при этом подтормаживало в интерфейсе. Хорошие новости: в Redmi Note 9 Pro проблему практически победили.
Напомним: в Redmi Note 9S при вызове списка многозадачности с управлением жестами анимация шла рывками. В браузере при открытии сайта, не сохраненного в кеше, иногда также встречались рывки. Но больше всего проблем было при открытии ленты новостей от Google на левом рабочем столе, перелистывание списка с заметками как будто проходило в 10 fps.
Практически все эти проблемы устранили — только в Google-новостях иногда еще встречаются «фризы». Но их заметно меньше. Это подтверждает предположение, что загвоздка была в программном обеспечении, а не «железе».
Игры работают нормально. Я установил Call of Duty Mobile, автоматически выставились средние настройки графики и запустилась программная «улучшалка» производительности. За несколько раундов fps, по ощущениям, не снижался — играть было комфортно. Наверняка девайс потянул бы игру и на более высоких параметрах.
Так как корпус нагрелся, для проформы мы запустили на устройстве синтетические бенчмарки AnTuTu и тест на троттлинг. Результаты радуют:
Время работы при полном заряде — до двух дней
Redmi Note 9 Pro работает от аккумулятора на 5020 мА·ч — батареи с таким объемом устанавливаются во всей нынешней линейке Redmi Note производителя. Сперва о самом главном: заряжать смартфон при обычном использовании получится раз в полтора-два дня. Если вы не выпускаете девайс из рук, постоянно пользуетесь Telegram, снимаете видео и при этом запускаете навигацию, то раз в день.
Отличие от Redmi Note 9S — в скорости подзарядки. В младшей модели она 18-ваттная, из-за чего на восполнение энергии от 0 до 100% уходит более двух часов. В Redmi Note 9 Pro — 30-ваттная, причем в комплект поставки и вовсе входит 33-ваттный адаптер питания. Через него полностью зарядить устройство получится за 70 минут. С учетом увеличенной емкости батареи это отличный результат!
В Redmi Note 9 Pro установлена камера на 64 Мп. Она нужна или нет?
Если коротко, то нет. Это касается не только Xiaomi Redmi Note 9 Pro, но и в целом практически любого смартфона. Во всяком случае, тех моделей, которые комбинируют четыре соседних пикселя для получения финальной фотографии (в данном случае выходит, что аппарат снимает в 16 Мп).
На мой взгляд, теоретическая выгода от фотомодулей сверхвысокого разрешения в смартфонах может быть, только если комбинируется больше четырех пикселей (в некоторых топовых девайсах объединяется по девять пикселей). И даже в таком случае решение спорное.
Производители могут возразить, что тот же фотомодуль на 64 Мп позволяет делать снимки с двукратным увеличением почти без потери качества через кроп — такая функция есть в Redmi Note 9 Pro. Но такой подход сработает только при идеальном освещении — условно, при съемке пейзажа при ярком солнечном свете в парке, а такие условия «поймать» получается не всегда. Даже отдельные мобильные телефотокамеры не всегда способны сделать качественный снимок из-за недостаточно широко раскрытой диафрагмы, не говоря уже о кропе.
Но ближе к сути. Redmi Note 9 Pro оснащается таким набором камер: 64 Мп (f/1.89) + 8 Мп (ультраширокоугольная, f/2.2) + 5 Мп (макро, f/2.4) + 2 Мп (сенсор глубины, f/2.4). Разумеется, есть автоматический HDR, а также встроенные алгоритмы автоматического улучшения фото. Также отметим: аппарат способен снимать видео в 4K/30 fps. Правда, в любом режиме видеосъемки переключаться с основного модуля на «ширик» и обратно на лету не получится.
Ожидаемо, при фотографировании с хорошим светом, особенно на улице, проблем нет. ИИ не свирепствует (промах по цветам случился единожды, посмотрите на макроснимок листика ниже), если не злоупотреблять зуммированием кадров на мониторе компьютера, с четкостью проблем также не замечено — соцсети все равно «пожмут» снимки. Автофокус срабатывает настолько быстро, чтобы о нем не задумываться.
Ниже — обычные фото:
А это — широкоугольные:
Вечером, конечно, можно найти огрехи. Но опять же: в целом фотографии как для смартфона за 350 долларов более чем приемлемые. Уверен, что результат обычного пользователя (не техногика) устроит.
С другой стороны, какой-то разительной разницы с фото с Redmi Note 9S я не заметил. Зачем тогда платить больше?
Резюме
Официальная стоимость Xiaomi Redmi Note 9 Pro в Беларуси — 849 рублей. Сперва кажется, что цена слегка завышена, но конкуренты оцениваются примерно во столько же. Samsung Galaxy A51 (с 128 ГБ) продается за 839 рублей, Realme 6 Pro — за 839 рублей. Huawei P40 Lite дешевле — впрочем, в нем отсутствуют сервисы Google. Для кого-то это может оказаться проблематичным.
Идейно Redmi Note 9 Pro не так уж и сильно отличается от Redmi Note 9S. Корпусы идентичные, «железо» и экраны — также. Соответственно, большинство плюсов и минусов повторяются.
Хорошие стороны Pro-модификации следующие: стеклянный корпус, слот для двух сим-карт и карты памяти, вполне приличный с учетом стоимости устройства дисплей. С автономностью проблем нет — два дня девайсом можно пользоваться, не подсоединяя его к электросети. С камерой все ок, но субъективно она не намного хуже или лучше конкурентов. Но снимки наверняка понравятся большинству покупателей.
Минусы: слабый динамик, проблема с ПО касательно скорости срабатывания сканера отпечатков пальцев.
Возможно, кого-то не устроят достаточно крупные габариты, но к недостаткам отнести это нельзя. Просто перед покупкой решите, что для вас важнее — возможность беспроблемно носить устройство в кармане или большой качественный дисплей.
Какие различия между девайсами: в Redmi Note 9 Pro есть NFC-модуль, в обычном Redmi Note 9S нет. Pro-версия поддерживает 30-ваттную зарядку, а Note 9S только 18-ваттную. Основной фотомодуль в Note 9 Pro — на 64 Мп, в Note 9S — на 48 Мп.
Впрочем, главным недостатком Redmi Note 9S я назвал довольно странные «фризы» и лаги во время работы интерфейса. В Redmi Note 9 Pro с таким же процессором, графикой и объемом оперативной памяти их намного меньше. Вывод: дело в еще не до конца оптимизированном ПО, со временем ошибки устраняют. Но это же означает, что в Redmi Note 9S, который тестировался в конце апреля, ситуация также могла улучшиться.
Наверняка найдутся покупатели, которым названные особенности Redmi Note 9 Pro окажутся очень важны, и они вместо чуть более простого Note 9S выберут именно его. К тому же производитель представил довольно разношерстную линейку — кроме двух этих аппаратов существует простой Redmi Note 9, а также Redmi 9. Наверняка скоро покажут и Redmi 9A. Эти девайсы в ближайшем будущем начнут продаваться у нас. Ценовой шаг между ними довольно небольшой, есть из чего выбрать.
Правда, лично мне прошлогодний Redmi Note 8 Pro (699 рублей) нравится как минимум не меньше, чем вся нынешняя «девятая» линейка. Купить его все еще можно, но скоро аппарат выведут из производства.
Ниже — цены популярных у нас смартфонов Xioami:
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