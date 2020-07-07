Осудили беларуса, который сфотографировал автозак

Источник материала: KYKY

В Молодечно осудили парня, который сфотографировал автозак. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Молодого человека зовут Александр Новик. Его задержали днем 3 июля – в день, когда в Беларуси праздновали государственный праздник, День независимости. По словам знакомых парня, 3 июля Новик пошел в парк в Молодечно. Там он увидел автозак и сделал кадр. Омоновцы это заметили: в результате парня арестовали.

На Александра Новика составили протокол о неподчинении милиции (статья Административного кодекса). Суд над ним состоялся 6 июля. Судья Инесса Южик приняла решение оштрафовать парня на 10 базовых величин. Это 270 рублей.

В соцсетях тонко подмечают , что теперь, похоже, фото автозака – как фото с обезьянкой. Только за донат.

Обложка: twitter.com/pashapiston. Фото носит иллюстративный характер.