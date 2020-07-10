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Лукашенко рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее

10.07.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020", рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко рассказал о планах развития экономики Беларуси на ближайшее будущее

"Наше ближайшее будущее как раз будет зависеть от этих планов. Мы должны составить перечень - государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что понимает реформы именно как развитие и совершенствование тех направлений, которые уже есть в стране, и на их основе создание новых высокотехнологичных производств. Еще один из главных акцентов на предстоящую пятилетку - импортозамещение.

"Будем и пятилетки планировать, как раньше. И пятилетний план станет просто законом. Пропишем все, что нужно делать", - отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что такой подход не является ретроградным, ведь четкое планирование присутствует и в других государствах, включая мировых лидеров. "Япония - это одна из крупнейших экономик мира. У них в производстве несколько тысяч планов, начиная сверху и до производства. Там все планируется", - отметил белорусский лидер.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, общаясь с работниками завода "Атлант" и бойцами студенческих отрядов - участниками проекта "Атлант-2020", рассказал...
 
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