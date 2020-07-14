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В Ольшанах микроавтобус не пропустил мотоцикл: пострадали два подростка
Источник материала: Tut.by
Двое несовершеннолетних пострадали в мотоаварии, которая произошла в агрогородке Ольшаны. Об этом
По информации инспекторов, 13 июля, в 22.35, 23-летняя водитель Ford Transit, разворачиваясь на улице Школьной, не пропустила попутный мотоцикл Hors Z150, которым управлял 14-летний парень.
В результате ДТП водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Установлено, что оба они ехали без мотошлемов.
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Водитель и пассажир мотоцикла ехали без мотошлемов.
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