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В Ольшанах микроавтобус не пропустил мотоцикл: пострадали два подростка

14.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое несовершеннолетних пострадали в мотоаварии, которая произошла в агрогородке Ольшаны. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По информации инспекторов, 13 июля, в 22.35, 23-летняя водитель Ford Transit, разворачиваясь на улице Школьной, не пропустила попутный мотоцикл Hors Z150, которым управлял 14-летний парень.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Установлено, что оба они ехали без мотошлемов.

 
 
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Водитель и пассажир мотоцикла ехали без мотошлемов.
 
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