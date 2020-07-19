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Взрыв бытового газа произошел в Пинске
Источник материала: ОНТ
19 июля около 10:00 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Об этом
В результате инцидента повреждено находящееся в помещении имущество. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали.
Следователи осматривают место взрыва. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото: Следственный комитет Беларуси
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19 июля около 10:00 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси. В результате...
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