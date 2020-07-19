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Взрыв бытового газа произошел в Пинске

19.07.2020 13:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв бытового газа произошел в Пинске

19 июля около 10:00 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

В результате инцидента повреждено находящееся в помещении имущество. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали.

Следователи осматривают место взрыва. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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19 июля около 10:00 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси. В результате...
 
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