Взрыв бытового газа произошел в Пинске

Источник материала: ОНТ

19 июля около 10:00 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Об этом информирует Следственный комитет Беларуси.

В результате инцидента повреждено находящееся в помещении имущество. Хозяин квартиры и его соседи не пострадали.

Следователи осматривают место взрыва. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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