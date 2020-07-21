Какие IT-решения для подсчета голосов на выборах были придуманы на хакатоне в Беларуси

Источник материала: Tut.by

18−19 июля в Минске прошел социальный хакатон Social Technology Hackathon 2020 (хэштег #SocTechHack), на котором разрабатывались решения для альтернативного подсчета голосов на выборах президента Беларуси в 2020-м году. Теперь организаторы мероприятия представили результаты этого «мозгового штурма».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: John Schnobrich / Unsplash

Напомним, в воскресенье во время публичного митинга кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Дзержинске прозвучало, что более 200 человек из разных стран работают над разработкой IT-платформы, с помощью которой альтернативные кандидаты намерены бороться с возможными нарушениями в ходе голосования на президентских выборах.

— В инициативе участвуют более 200 неравнодушных граждан нашей страны, проживающих в Беларуси, Украине, Чехии, Германии, других странах. Прямо сейчас группы талантливой молодежи работают над созданием того IT-решения, которое поможет минимизировать фальсификации на предстоящих выборах, — заявила тогда Вероника Цепкало (жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, которому ЦИК отказал в регистрации).

Речь шла о социальном хакатоне Social Technology Hackathon 2020, который прошел в эти выходные.

Участвовать в нем планировало около 500 человек — именно столько заявок поступило организаторам всего за несколько дней.

Как нам пояснили организаторы, основной задачей было создать условия, которые позволят участникам максимально проявить свои способности и таланты, а дальше создать инструменты, в том числе и для альтернативного подсчета голосов, на предстоящих выборах. Как оказалось, сфера применения решений вышла за рамки только самих выборов.

Как проходило мероприятие?

Хакатон продлился более 26 часов, активное участие в нем приняло свыше 220 человек. Среди них — программисты, преподаватели школ и университетов, врачи, инженеры, социологи, маркетологи и представители других профессий, как студенты и начинающие профессионалы, так и специалисты с внушительным опытом работы в своих сферах.

— Превратить идеи в жизнеспособные проекты участникам хакатона помогали менторы. Это специалисты в разных сферах — от математической статистики до социологии, от веб-дизайна до муниципальной политики. Большинство — из Беларуси. Также подключились граждане Беларуси, которые сейчас находятся в России, Германии, США, Израиля, Франции, Польши, США, Болгарии, Украине, Чехии. И это только те страны, о которых нам сообщили, — отметили организаторы хакатона.

На вопрос, почему в принципе возникла идея хакатона по созданию нового продукта — ведь в мире уже есть готовые решения, представители команды отвечают, что целью было «объединить наших людей».

— Хочется, чтоб каждый из нас верил в себя, свои способности и таланты, в то, что его каждодневный вклад важен и для него и его близких в частности, и для всех людей в целом.

Какие идеи были предложены?

Участники хакатона предложили десятки идей, многих из которых за 26 часов работы удалось превратить в проекты.

С их помощью можно будет провести альтернативный подсчет голосов на участках, а также организовать наблюдение за выборами, фиксацию нарушений и многое другое.

Например, отправлять фото своего бюллетеня ботам в мессенджерах Viber и Telegram; сканировать свой паспорт и бюллетень через мобильное приложение; снимать на видео свое участие в выборах и выкладывать фото / видео на созданной единой платформе (для тех, кто не готов выйти на улицу, но кому важно обозначить свою позицию публично); искать подделки среди собранных голосов с помощью социальных графов; обеспечить безопасность голосующих с помощью технологии блокчейн, а также оптимизировать проверку фотографий бюллетеней с помощью Computer Vision и Machine Learning. А также объединять людей посредством завязывания медицинского бинта на запястье — как символа слогана «Болею за Беларусь» — и приходить с ними на участки для голосования. Цель — обозначить, сколько людей выступает за перемены в стране (эти данные смогут фиксировать наблюдатели).

В итоге менторы выбрали победителей хакатона в четырех номинациях:

Агитация (как информировать белорусов о предстоящих выборах).

Голосование (как обеспечить честный подсчет голосов).

Исследовательские/измерительные проекты (как проводить независимые социологические исследования).

Проекты на будущее (что можно сделать для страны и после 9 августа).

В отдельной специальной внеконкурсной категории победили проекты «Голос» (от платформы « Честные люди ») и « Зубр », которые начали реализовывать свои решения еще до объявления хакатона. В частности, платформа «Зубр» уже начала сотрудничать с инициативой «Честные люди».

Функционал платформы можно использовать для наблюдения на избирательных участках, фиксации явки и нарушений, размещения протоколов с участков, а также подсчета голосов, отданных за каждого кандидата.

Уже сейчас на платформе можно найти адреса всех избирательных участков, имена членов участковых комиссий, а также увидеть статистику по наблюдателям и получить пошаговые инструкции, которые помогут стать одним из них.

Проект «Голос» разрабатывает чат-боты в Viber и Telegram, куда избиратели смогут отправить фото своего бюллетеня. Сделать это можно будет не только с 4-го по 9-го августа, но и после выборов. Затем все бюллетени планируется обработать (прорабатывается тема применения машинного обучения с целью автоматизировать процесс распознавания текста).

— Кстати, ребята открыты для любой помощи, особенно сейчас им нужны специалисты из IT-сферы для усиления команды. Любой человек, у которого есть желание и возможность внести свой вклад в общее дело, может обратиться к нам , чтобы мы связали их с командой проекта — и дальше лично пообщаться на темы вариантов оказания помощи, — добавляют организаторы.

— У вас есть в команде юрист, чтобы проверить на возможные юридические тонкости решение?

— Да, в нашей команде есть юристы.

— Можно ли будет применять описанные выше решения и за пределами выборов?

— Решения с небольшими изменениями совершенно точно можно будет применять за пределами выборов. Какие и как именно? Будет видно.

Планы на будущее

На разработку систем для альтернативного подсчета голосов и наблюдения у участников есть всего две недели: досрочное голосование начинается уже 4 августа.

— Мы планируем преобразовать формат хакатона в экосистему социальных проектов. В будущем хакатоны будут объединены разными социальными темами или инициативами, — говорят представители команды. — Например, существует тема краудфандинговых площадок, которые помогли большому количеству людей. Острой является и экономическая тема, в рамках которой на хакатоне могут появиться проекты, способные реально помочь развитию экономики страны. Актуально для Беларуси и создание решений для медицины.

Мы хотим одновременно объединять в себе коммьюнити волонтеров, участников и менторов из разных сфер с одной большой целью — созданием новых, перспективных решений на пересечении сферы IT и общественной жизни.

Фактически, мы планируем стать «социальной сетью», в которой люди смогут общаться на различные темы, заходя к нам в любое удобное время. Они смогут узнавать здесь актуальные новости друг от друга, расти профессионально (планируется проведение обучающих вебинаров, круглых столов на различные волнующие людей темы), находить коллег в команды для реализации самых смелых идей стартапов.

Организаторы будут следить за порядком и соблюдением правил коммьюнити, а также откликаться на любые запросы о помощи. Надеемся, что вместе мы сможем подключаться и к реализации государственных социальных проектов.

Планы большие. Путь только начинается. Предстоит вложить немало сил и столкнуться с немалым количеством вызовов. Уверены, вместе мы сможем построить новую Беларусь.

Команда отмечает, что она открыта для любых видов сотрудничества, в том числе информационной поддержки, взаимовыгодных партнерств и другого.