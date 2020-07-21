ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

21.07.2020 21:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Недра. Они богаче, чем принято было считать 30 лет назад, рассказали в проекте «Сделано».

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

Микашевичи. Самая большая открытая горная выработка в Центральной Европе.

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

Карьер «Микашевичи» уходит глубиной ниже уровня Балтийского моря. С запада на восток – почти 3 километра, с севера на юг – около 2. И вниз – примерно 50 этажей.

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

Михаил Халимончик, начальник гранитного карьера «Микашевичи»:
В сутки мы добываем более 25 тысяч метров кубических. По итогам за год свыше 8 миллионов. Сейчас мы вышли на производственные мощности. Продаем по Беларуси, и на экспорт идет в Польшу, Литву, Россию.

Глубиной ниже Балтийского моря. Как в Беларуси может появиться новое озеро

Работы здесь еще как минимум на три десятилетия. Современные более мощные машины позволяют опуститься еще на 60 метров. Когда работы остановятся, на месте карьера появится новое белорусское чудо – чистое озеро.

Люди в материале: Михаил Халимончик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Недра. Они богаче, чем принято было считать 30 лет назад, рассказали в проекте «Сделано». Микашевичи. Самая большая открытая горная выработка в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На трикотажной фабрике зарплата была выше, чем у шахтёров». Почему бастовали в 90-е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика