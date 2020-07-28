Пикет в парке: один пишем, два в уме?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

«Люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится», – утверждал в древности мудрец Скилеф. Неизменная, вне зависимости от того, какая политическая система и историческая эпоха на дворе, правдивость этой истины в очередной раз подтвердилась на примере прошедшего в минувшую субботу в Брестском парке им. Воинов-интернационалистов пикета в поддержку одного из альтернативных кандидатов в Президенты Республики Беларусь.





Чтобы мероприятие действительно соответствовало статусу массового, его организаторы и активисты мобилизовали множество информационных ресурсовы для распространения в народной аудитории пользователей фотографий и видеороликов с места происходящего. В соцсетях предлагалось также приводить с собой друзей, родителей, бабушек и дедушек ради более сильного визуального эффекта. Но уже вскоре стало очевидным: желаемое и действительное далеко не всегда совпадают, чаще являя собой разные вещи.

Оценка произвольной, «на глазок», численности пикета стартовала чуть ли не с его началом, при этом цифры постоянно увеличивались чуть ли не в геометрической прогрессии. Вот что сообщалось читателям и зрителям на одном из брестских интернет-ресурсов в режиме онлайн: «Количество людей оценивается пока около 2 тысяч… Люди идут со стороны «Короны» и со стороны Московской. Очевидцы говорят, что уже явно больше 2,5 тысячи… Очень много народу пришло за последние 20 минут. И продолжают подходить. Лес глубоко наполнен людьми. К сцене не подойти… На данный момент может быть до 5 тысяч человек, по отзывам очевидцев». Еще более внушительная и опять же прогрессирующая цифирь упоминалась постфактум в комментариях на некоротых брестских сайтах: «И даже не 5000, а больше…5 – 6 тысяч было точно… Там было не меньше 10000 народу. Думаю, больше».

Оно-то, наверное, и можно было бы поверить на слово, если бы не выложенные в интернете фото и видео, сделанные с высоты. Представленных в свободном доступе изображений хорошего качества, позволяющих осуществлять подсчет самостоятельно, более чем предостаточно, и ни на одном из них не насчитывается хотя бы двойки с тремя нулями. Версия о «невидимости» для парящего над парком дрона тысяч людей и их массовом уходе в тень воспринимается не иначе, как удобный повод для «накруток»: без особых усилий реальность умножается в разы. Это как раз тот самый случай, когда умножение является действием к убеждению: сторонники альтернативного кандидата, таким образом, заверяют – мол, электорат на их стороне.

Сейчас в виртуальных обсуждениях субботнего пикета называют разные причины, так или иначе повлиявшие на численность участников: одни сетуют на то, что вместо кандидата приехал доверенный представитель, другие винят излишне жаркую погоду, третьи – неподходящее, по их мнению, место для проведения мероприятия. Но давайте будем объективными: открытое пространство центральных улиц и площадей более предпочтительно для впечатляющей «картинки» – появляется возможность поймать в кадр как можно больше людей, включая просто проходящих мимо или остановившихся из любопытства, к проводимой акции никоим боком отношения не имеющих, но, тем не менее, заочно записываемых в «сочувствующие».

В Брестском парке им. Воинов-интернационалистов так просто, быстро и легко «плюсики» не накрутишь, хотя и здесь надо принимать в расчет, что были там и те, кто просто дышал свежим воздухом или гулял с детьми, не зная ни о каких пикетах.

Что в итоге? Сложно опровергнуть тот факт, что слушать три часа общие фразы вперемежку с призывами и лозунгами – на палящем солнцепеке или в благодатной тени деревьев, с выходом к микрофону или без – не та идея, которая способна заинтересовать, увлечь, объединить и сплотить абсолютное большинство. Подавляющее число брестчан предпочли ей иные варианты свободного времяпровождения.

Глеб Майский

Фото: https://virtualbrest.by

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