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Быхов, 1 августа, отпразднует свой 650-й день рождения!

29.07.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Быхов, 1 августа, отпразднует свой 650-й день рождения!Город, который в старину был одной из сильнейших крепостей Великого Княжества Литовского, а также резиденцией могущественного рода Хадкевичей и Сапег. Наш Быхов! Город с богатой историей, преобразившийся и похорошевший за столетия, в этом году отпразднует свой 650-й день рождения!

Массовые мероприятия по случаю этого знакового события пройдут 1 августа.

С 11.00 до 14.00 в парке «50 лет Победы» будут работать: детская игровая площадка с участием аниматоров и ростовых кукол, батуты, мгновенные лотереи, торговля игрушками и вкусностями для маленьких быховчан. Детей и молодежь приглашаем на спортивно-развлекательную программу.

Торжественная часть праздника начнется в 18.00 на площади Октябрьской. Здесь соберутся трудовые коллективы организаций и предприятий Быхова, руководство района, жители и гости нашего города.

В это же время быховчан приглашаем на городской стадион, где развернутся показательные выступления районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Ожидают гостей праздника фотовыставки, интерактив-аллеи мастеров декоративно-прикладного творчества «Беларусь мастеровая», выставка предметов старины и семейных реликвий районного  и школьных музеев, выставка изобразительного искусства «Фарбы роднай зямлі», выставка-дегустация районного проекта «Пакаштуйце, гэта смачна», выставки достижений предприятий и организаций района. Будут работать батуты, игровые детски площадки, мгновенные лотереи.

Несомненно, все, кто придет на праздник, не смогут устоять перед горячими ароматными шашлыками, пышной выпечкой и многими другими вкусностями.

Завершит праздничную по случаю Дня города субботу яркий концерт с участием звезд белорусской эстрады и зрелищный фейерверк.

Отпразднуем день рождения любимого города вместе!

 
 
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Город, который в старину был одной из сильнейших крепостей Великого Княжества Литовского, а также резиденцией могущественного рода Хадкевичей и Сапег.
 
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