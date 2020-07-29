Двух белорусов осудили на 18 и 22 года колонии за убийство и разбой

Источник материала: ОНТ

Двух граждан Беларуси осудили на 22 и 18 лет колонии за совершенные ими в России разбойное нападение и убийство. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Преступление белорусы совершили еще 9 марта 2012 года, когда в одном из населенных пунктов Клинцовского района Брянской области они совершили разбойное нападение на пенсионера. В ходе нападения они убили пенсионера и, похитив 200 тыс. российских рублей его личных накоплений, скрылись с места преступления.

Материалы уголовного дела были переданы в Генпрокуратуру Беларуси коллегами из России. Расследованием дела занялись следователи Гомельского городского отдела Следственного комитета.

На момент получения материалов дела от российских коллег, один из фигурантов дела уже был осужден за покушение на кражу, а также за незаконное без цели сбыта приобретение и хранение марихуаны. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В итоге по совокупности преступлений и приговоров мужчина был осужден на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельник также был найден и приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Приговор суда уже вступил в законную силу.

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