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Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании
Источник материала: ОНТ
Ночью 29 июля под Минском сотрудниками правоохранительных органов Беларуси были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает БЕЛТА.
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Ночью 29 июля под Минском сотрудниками правоохранительных органов Беларуси были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает БЕЛТА....
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