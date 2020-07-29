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Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Шпаковский, политолог:
А дальше – знаете, что ещё пойдёт? Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину на улицах и переименованием населённых пунктов и названий улиц. «Самой главной проблемой». И в этой ситуации к декабрю-январю мы окажемся в обстановке, когда нечем платить пенсии и зарплаты. И вот тогда придёт иностранный добрый иностранный инвестор с портфелем денег, для которого будет создан особый режим существования, не предполагающий каких-либо проверок со стороны наших контролирующих органов. Вот, собственно говоря, и ларчик-то просто раскрывается.
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?
– будущее страны через призму предвыборных программ
– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?
– как белорусам не ошибиться с выбором?
Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.
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Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
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