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Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»

29.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
«Я достигну победы на этих нечестных выборах и сразу же проведу честные выборы» – то есть оксюморон – «жареный лёд». Если они нечестные, то ты на них не выиграешь.

Об альтернативных кандидатах: «Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину и переименованием населённых пунктов и улиц»

Александр Шпаковский, политолог:
Всё верно. Но сейчас же ситуация напоминает, откровенно говоря, серпантин: в мире коронакризис. Вся мировая экономика падает – это общеизвестно. Экономики наших основных торговых партнеров тоже будут падать. Российская – от 4% до 6%. Украинская, вообще, находится в состоянии полуобморочном.

На самом деле мы – экспортоориентированное государство. Пик коронакризиса ожидается на ноябрь. В этой ситуации что мы должны делать? Максимально собраться, работать и пытаться продать наши товары. Что нам делать предлагают? Заняться выбором, переделом портфелей, какими-то люстрациями – лишать пенсии силовиков.

А дальше – знаете, что ещё пойдёт? Обязательно займутся сложной проблемой памятников Ленину на улицах и переименованием населённых пунктов и названий улиц. «Самой главной проблемой». И в этой ситуации к декабрю-январю мы окажемся в обстановке, когда нечем платить пенсии и зарплаты. И вот тогда придёт иностранный добрый иностранный инвестор с портфелем денег, для которого будет создан особый режим существования, не предполагающий каких-либо проверок со стороны наших контролирующих органов. Вот, собственно говоря, и ларчик-то просто раскрывается.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

– будущее страны через призму предвыборных программ   

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

– как белорусам не ошибиться с выбором?  

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Александр Шпаковский, Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
 
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