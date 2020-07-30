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Пожилая женщина заблудилась в лесу. Срочный сбор объявили барановичские «ангелы»

30.07.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На поиски пожилой женщины, пропавшей в лесу, выезжают добровольцы поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Барановичи. Очень нужны люди и транспорт.

Пожилая женщина заблудилась в лесу. Срочный сбор объявили барановичские «ангелы»

Время и место сбора: 30 июля в 15.00 на стоянке у церкви Александра Невского (ул. Тельмана).

Форма одежды – для поисков в лесном массиве. С собой нужно взять сменный комплект одежды, перекус, воду, средства защиты от клещей и комаров.

По всем вопросам просьба обращаться к координатору поисков Марии Скидан по телефону +375 29 775-04-08.

При необходимости планируется выезд и после 17.00.

 
 
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  На поиски пожилой женщины, пропавшей в лесу, выезжают добровольцы поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Барановичи. Очень нужны люди и транспорт. Время и...
 
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