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Пожилая женщина заблудилась в лесу. Срочный сбор объявили барановичские «ангелы»
30.07.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На поиски пожилой женщины, пропавшей в лесу, выезжают добровольцы поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Барановичи. Очень нужны люди и транспорт.
Время и место сбора: 30 июля в 15.00 на стоянке у церкви Александра Невского (ул. Тельмана).
Форма одежды – для поисков в лесном массиве. С собой нужно взять сменный комплект одежды, перекус, воду, средства защиты от клещей и комаров.
По всем вопросам просьба обращаться к координатору поисков Марии Скидан по телефону +375 29 775-04-08.
При необходимости планируется выезд и после 17.00.
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На поиски пожилой женщины, пропавшей в лесу, выезжают добровольцы поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Барановичи. Очень нужны люди и транспорт. Время и...
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