Пожилая женщина заблудилась в лесу. Срочный сбор объявили барановичские «ангелы»

Источник материала: Виртуальный Брест

На поиски пожилой женщины, пропавшей в лесу, выезжают добровольцы поисково-спасательного отряда «Ангел» г. Барановичи. Очень нужны люди и транспорт.





Время и место сбора: 30 июля в 15.00 на стоянке у церкви Александра Невского (ул. Тельмана).

Форма одежды – для поисков в лесном массиве. С собой нужно взять сменный комплект одежды, перекус, воду, средства защиты от клещей и комаров.

По всем вопросам просьба обращаться к координатору поисков Марии Скидан по телефону +375 29 775-04-08.

При необходимости планируется выезд и после 17.00.