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Протоиерей Федор Повный: если кандидат в Президенты призывает народ на площади, ему нельзя доверить страну

30.07.2020 21:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протоиерей Федор Повный: если кандидат в Президенты призывает народ на площади, ему нельзя доверить страну

Кандидату, который призывает народ на площади и считает недостойным все, что создано при нынешней власти, нельзя доверить страну. Об этом в программе «Марков. Ничего личного» сказал настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный.   

«Если кандидат не признает достойным ничего из действующего курса и призывает народ на площади, это не тот человек, которому можно доверить страну. Сегодня каждый здравомыслящий человек понимает, как важна преемственность, чтобы развиваться дальше. И если нас убеждают, что до этого все было плохо, есть повод задуматься над правдивостью этих слов. Так не бывает – что все плохо. Должна быть не площадь, а дискуссионная площадка. Но что вообще недопустимо – это оскорбления и открытые унижения. Особенно в адрес того, кто в данную минуту несет колоссальную ответственность за весь народ и страну», – подчеркнул протоиерей Федор Повный.

Ведущий программы Марат Марков отметил, что конкурирующие кандидаты выбирают стратегию, основанную исключительно на противопоставлении действующему Президенту и ориентируются на людей, которые недовольны нынешним положением дел. 

«Возможно, у нас до сих пор нет кандидатов с программами развития, потому что многих устраивает тот курс, которым идет страна. Когда есть запрос на изменение, то появляется и лидер. Но опираясь на протестное меньшинство, деструктивные силы выдают себя. Потому что сразу четко читается политтехнология, обкатанная в Ливии, Египте, Украине, уже в самих США. Повысив тон, убеждают всех, что они – большинство. Есть закон психологии: никогда не принимать судьбоносные решения на «горячую голову». Эти решения всегда будут неверными».

Подробнее – в программе «Марков. Ничего личного»:


 

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Кандидату, который призывает народ на площади и считает недостойным все, что создано при нынешней власти, нельзя доверить страну. Об этом в программе «Марков....
 
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