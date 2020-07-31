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В России испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки
Источник материала: Tut.by
Беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки успешно прошел испытания в России. Об этом в интервью
«Недавно демонстратор аппарата впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы», — сказал он.
Григорьев пояснил, что преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет аппарату действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий.
Глава ФПИ отметил, что циклолет будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Циклолет
Научно-технический совет ФПИ утвердил проект создания демонстратора беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки с циклическими движителями в конце 2018 года.
Попытки создания летательных аппаратов с циклическими движителями предпринимались с начала ХХ века. Первый в мире циклолет, разработанный инженером Евгением Сверчковым, был построен в России в 1909 году. Однако летающие прототипы начали появляться лишь в последнее десятилетие в исследовательских центрах Австрии, Китая, США и Южной Кореи. Например, в Республике Корея был создан и показан на выставке циклолет размером около 1 м и массой 20 кг.
Как показало математическое моделирование, циклолет по ряду ключевых параметров превосходит и схожие с ним по компоновке мультикоптеры. В частности, при одинаковых габаритах и взлетной массе циклолету требуется гораздо меньшая мощность двигателя при почти вдвое большей массе полезной нагрузки.
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Оригинальный аппарат вдвое превосходит обычные мультикоптеры по массе полезной нагрузки.
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