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В Минске уже задерживают случайных прохожих, но люди продолжают слушать Цоя. Посмотрите, что происходит
Источник материала: KYKY>
Сегодня в 19:00 Минск начал гудеть: водители на проспекте Независимости шумели, их поддерживали случайные прохожие. Видимо, город начал готовиться к празднику – завтра ведь день выборов.
Около 20:00 в городе заметили автозаки. Автомобилисты встретили их песней «Перемен» Цоя.
Затем на улицы вышел ОМОН – начались задержания.
Людей арестовывают и уводят в бусы.
Но автомобилисты все еще слушают Цоя.
Проспект Независимости уже перекрыли.
Материал обновляется.
Фото обложки: «Радыё Свабода»
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В Минске уже задерживают случайных прохожих, но люди продолжают слушать Цоя. Посмотрите, что происходит
Сегодня в 19:00 Минск начал гудеть: водители на проспекте Независимости шумели, их поддерживали случайные прохожие. Видимо, город начал готовиться к празднику –...
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