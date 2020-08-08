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В Минске уже задерживают случайных прохожих, но люди продолжают слушать Цоя. Посмотрите, что происходит

08.08.2020 21:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня в 19:00 Минск начал гудеть: водители на проспекте Независимости шумели, их поддерживали случайные прохожие. Видимо, город начал готовиться к празднику – завтра ведь день выборов. 

Около 20:00 в городе заметили автозаки. Автомобилисты встретили их песней «Перемен» Цоя.

Затем на улицы вышел ОМОН – начались задержания. 

Людей арестовывают и уводят в бусы. 
 

Но автомобилисты все еще слушают Цоя. 

Проспект Независимости уже перекрыли. 

Материал обновляется. 

Фото обложки: «Радыё Свабода»

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 19:00 Минск начал гудеть: водители на проспекте Независимости шумели, их поддерживали случайные прохожие. Видимо, город начал готовиться к празднику –...
 
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