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Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях

08.08.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свою позицию и призыв не вмешиваться в дела страны, не будоражить молодёжь, открыто озвучивает и ассоциация многодетных родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, как показывает жизнь, на переднем крае в информационной войне оказываются дети и молодёжь. 

Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях

Валентина Жуковская, многодетная мама:
Каждый раз мы ходили голосовать. Всегда это все проходило как-то мирно. А сейчас нашу молодежь, которая еще не может осознать всего, что происходит, сгоняют на площади. Я сама многодетная мама и уже многодетная бабушка, у меня две дочери и сын. И я боюсь за будущее своих детей. И боюсь за то, что происходит сейчас. 

Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях

Татьяна Кравченко, председатель ОО «‎Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Очень не хотелось бы подставлять детей. Насколько я знаю, всех своих детей они отправили за границу, они у них там спокойно сидят и ни о чем не думают. А наши дети должны вот участвовать во всех этих безобразиях. Поэтому очень бы не хотелось, чтобы они пошли на поводу у этих товарищей. И я их призываю, они тоже матери, и я думаю, они тоже одумаются, и детей по крайней мере, подростков, приглашать на эти свои мероприятия, особенно 9 и 10-го, не будут. 

Люди в материале: Валентина Жуковская, Татьяна Кравченко

 
 
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Новости Беларуси. Свою позицию и призыв не вмешиваться в дела страны, не будоражить молодёжь, открыто озвучивает и ассоциация многодетных родителей, сообщили в...
 
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