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Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свою позицию и призыв не вмешиваться в дела страны, не будоражить молодёжь, открыто озвучивает и ассоциация многодетных родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь, как показывает жизнь, на переднем крае в информационной войне оказываются дети и молодёжь.
Валентина Жуковская, многодетная мама:
Татьяна Кравченко, председатель ОО «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
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Многодетные родители: своих детей они отправили за границу, а наши должны участвовать в этих безобразиях
Новости Беларуси. Свою позицию и призыв не вмешиваться в дела страны, не будоражить молодёжь, открыто озвучивает и ассоциация многодетных родителей, сообщили в...
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