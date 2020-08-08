Мы на всех форумах и выставках с гордостью рядом со своим именем пишем: «Беларусь». Чтобы о нашей стране и ее достижениях знали

Юрий Яковенко

Художник-график





Юрий Яковенко, художник-график:

– Культура – понятие без границ. Это музыкальная и художественная, культура народного творчества, общения, культура в политике, в быту… Это наша жизнь. Культуру сложно измерить. Но можно говорить о том, что мы, к примеру, построили. И в этом плане мне как гродненцу хотелось бы обратить свой взор именно на наш город.

В истории культуры остаются имена не только художников, писателей, музыкантов, но и руководителей. Отношение к руководителю остается в памяти тем, что возведено, открыто, восстановлено. В Гродно это областная филармония, театр кукол, Старый замок, скульптуры, мемориальные доски и многое другое. Посмотрите, как ожил старый город и там запахло кренделями и кофе… Из таких небольших шагов и вырастает прекрасный, цветущий город, регион. В этом большая роль умных, интеллигентных руководителей. Это и есть культура.

Иногда думаешь: а это зачем, вот это лишнее… Ноешь, а потом приглядываешься и замечаешь: а вот тут очень симпатично, и вот тут хорошо. Областной центр украшается, благоустраивается. Не стоит придираться к мелочам. Давайте посмотрим в общем: стало лучше? Стало! Есть движение вперед, мы не стоим на месте, мы развиваемся. У нас много хорошего, и мы должны гордиться этим и беречь.

Мне кажется, культура – это сохранение следов. Человек прошел – оставил свой след, за ним другой. И обидно, если этот след исчез. Нельзя строить новое, разрушив дотла, то что было. Так во всем: в культуре, в отношениях, в политике.

Я очень рад, что последние годы у нас получается диалог с властями области и города. Голос интеллигенции услышан. Все можно обсуждать, смело высказывать свое мнение, мы дискутируем, у нас получается взаимоуважительный диалог. Это, уверен, идет на благо городу, области и страны.

Для художника важно понимание, уверенность, что ты интересен и тебя уважают. Это придает силы и внутреннюю стабильность, ощущение, что ты крепко стоишь на ногах, есть чувство надежности. Когда я делал гравюры для книги «Песня пра зубра», предполагал, что и книга, и моя работа не останутся без внимания. Но, признаться, не ожидал, что они будут так хорошо восприняты. Ее даже преподнесли в качестве подарка Папе Римскому Бенедикту XVI и королеве Великобритании Елизавете II. Хорошо был принят зрителями и критиками

другой книжный проект – иллюстрации к «Песне песней царя Соломона».

У нас в Беларуси сильная школа графики. Традиции, заложенные предшественниками, очень крепкие. Кафедре графики есть чем и кем гордиться. Наши авторы известны не только в Беларуси. Это Валерий Славук, Владимир Вишневский – столпы в белорусской графике. Успешно работают Иван Русачек, Валентина Шоба, печатной гравюрой занимаются Андрей Басалыга с Ольгой Никишиной. Павел Татарников – один из известнейших книжных иллюстраторов и графиков. Пошла плеяда молодых художников: Роман Сустов, Марина Жвирбля. Все они на слуху. И это тоже знаковый момент.

Возможно, не все умеют преподнести себя самостоятельно. Поэтому так важно, что в Беларуси есть возможности для художников, в том числе молодых, чтобы показывать свои работы, развиваться, участвовать в международных проектах. Поверьте, мы на всех форумах и выставках с гордостью рядом со своим именем пишем: «Беларусь». Это наш вклад в историю, культуру. В то, чтобы о стране и ее достижениях знали за рубежом.