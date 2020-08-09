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ЦИК: Президентские выборы состоялись
Источник материала: ОНТ
Президентские выборы в Беларуси состоялись. Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина,
По её словам, барьер явки в 50% был преодолен во всех регионах кроме Минска. При этом в Гомельской и Могилевских областях, согласно данным на 12 часов, на избирательные участки пришли уже более 60% избирателей.
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Президентские выборы в Беларуси состоялись. Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает БЕЛТА. По её словам, барьер явки в 50% был преодолен во всех...
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