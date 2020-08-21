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Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек

21.08.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В Кобринском районе расследуют необычное преступление. Вот уже второй год там орудует косолапый преступник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек

Медведь-сладкоежка ворует с местных пасек мед, попутно разрушая ульи. Пока собственники подсчитывают ущерб, тревогу бьют и в лесхозе. Хищник – угроза для большого числа здешних животных и птиц.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек

Иван Суботка, житель деревни Хабовичи:
Вот следы его остались. Улей сбросил на землю, выдрал отсюда все рамки с расплодом и уничтожил семью. Разодрал, все выдрал. Даже на рамках – заколачиваются гвоздиками – шерсть была его медвежья.

Отчетливый след лапы и улики повсюду вывели пчеловода Ивана Суботку на медвежий след. Хищник не щадил ульев и пчел. Охота на сладкое здесь идет уже второй год. Если сперва пострадал один домик, в 2020 году – уже пять.

Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек

Андрей Вакулич, егерь Кобринского опытного лесхоза:
Обоняние большое у него – за 6 километров слышит мед, сладость, идет сразу на пасеку, разрушает ульи, добывает и ест мед, убивает всех пчел.

Преступник орудует ночью. Подбирается к пасекам и устраивает разбой за сладкую добычу. А здешние пчеловоды – а их немало – ежедневно созваниваются и делятся криминальными сводками.

Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Лесникам-милиционерам медведь упорно не сдается. Вот уже два года он числится официально в розыске. Фоторобота нет: он ловко обходит любые фотоловушки.

Местность болотистая, недалеко гречишное и рапсовые поля. Мед получается экологически чистым. Пчеловоды привозят свои пасеки за этим. Сейчас они мечтают наказать Винни-Пуха, но краснокнижника трогать нельзя, хоть и терроризирует.

Иван Суботка:
Конечно, надо принимать меры. Надо отловить и вывезти отсюда его. А здесь он будет и косуль молодых драть, и оленей выпустили молодых – он не будет обходить стороной.

На территории кобринских лесов много других обитателей – косули, лоси, олени, журавли. Хищник для них – угроза, говорят специалисты. Причем не один медведь, но и волки.

Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек

Юрий Кривошеев, старший егерь Кобринского опытного лесхоза:
Сегодня буквально ночью волчицу отстрелили. У нас тут молодые олени ходят. В тепловизор видно было: 15 штук здесь, около кукурузы. Самец держит гарем, молодые ходят. Могут быть проблемы из-за этих волков. Свежее мясо они любят.

Оптимальным решением для бурого мишки будет переселение. А пока пчеловоды включают музыку: посторонние звуки отпугивают косолапого.

Источник: ctv.by.

 
 
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Медведь-сладкоежка завёлся в лесах под Кобрином. Хищник ворует мёд с местных пасек
 
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