Отдел ГАИ Кобринского РОВД призывает родителей позаботиться о безопасности детей

Источник материала: Кобринский вестник

По состоянию на 14 августа 2020 года на территории Брестской области зарегистрировано 33 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 37 детей получили ранения различной степени тяжести. На территории Кобринского района ДТП с участием детей не зарегистрировано.





Основными причинами совершения указанных ДТП являются: нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне транспортных средств, не предоставление водителями транспортных средств преимущества пешеходам на пешеходных переходах, переход несовершеннолетними проезжей части автодорог в неустановленном месте, нарушение правил движения велосипедистов.

Анализ обстановки в сфере дорожного движения свидетельствует о том, что в августе-сентябре, в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года возможно обострение проблемы детского дорожно-транспортного травматизма.

Заканчиваются летние каникулы, а это значит, что с каждым днем в наш город будут возвращаться юные участники дорожного движения, которые за время отдыха расслабились и отвыкли от городского ритма жизни. Именно мы взрослые должны напомнить ребятам основные правила безопасного поведения и сделать все возможное, чтобы дорога для наших детей была безопасной.

Уважаемые родители!

Выбирайте наиболее безопасный маршрут. Дорога в школу, а точнее выбор наиболее удобной и безопасной дороги, относится к обязательным моментам в подготовке ребенка к школе.

Проходите тренировочные маршруты. Если безопасная дорога в школу уже найдена, потренируйтесь вместе с ребенком и пройдите ее раз-другой до наступления 1 сентября.

По возможности сопровождайте ребенка. Первое время после начала занятий имеет смысл отводить и встречать ребенка из школы или поручать это человеку, которому вы доверяете.

Поощряйте правильное поведение на дороге. Если малыш сделал все грамотно в конкретной дорожно-транспортной ситуации, обязательно похвалите его. Это будет хорошим стимулом для него и в дальнейшем соблюдать правила поведения на дороге и самостоятельно принимать правильные решения в той или иной ситуации.

Всегда выходите в школу вовремя. Важно, чтобы ребенок добирался до школы без спешки, спокойно проходил весь путь.

Проговаривайте с ребенком различные дорожные ситуации. Возможные неожиданности на дороге и как на них реагировать, лучше проговорить с ребенком заранее. Прикрепите на детскую одежду световозвращающие элементы. Их должно быть достаточно, чтобы ребенок был хорошо заметен другим участникам дорожного движения со всех сторон.

Будьте для ребенка примером. Малыш учится на вашем примере, поэтому вы должны правильно и безопасно вести себя на дороге, не переходить дорогу на красный свет, даже если вы куда-то опаздываете. В противном случае ваше чадо решит, что в нарушении правил нет ничего плохого.

Госавтоинспекция так же обращает внимание водителей на то, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно вблизи учреждений образования. Будьте бдительны и не отвлекайтесь!

Вероника Сидорук, старший госавтоинспектор ОГАИ Кобринского РОВД.

Фото из открытых источников (иллюстрация).