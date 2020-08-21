Какие необратимые последствия несут для экономики призывы к забастовкам и остановке производств

Источник материала: Кобринский вестник

Организаторы протестов продолжают распространять призывы к полной остановке промышленных гигантов и сулят финансовую помощь. Например, так называемый «национальный забастовочный комитет» обещает выделить по 100 000 долларов на МТЗ, МЗКТ и «Гродно Азот». Протестующим обещают деньги и из «фонда помощи бастующим», где уже собрали больше миллиона долларов, которые якобы готовы раздать всем. Но не занимайтесь самообманом! Если разделить сто тысяч долларов на количество «недовольных» на одном только МЗКТ, где работает более пяти тысяч человек, а средняя зарплата превышает 1600 рублей, получим логичный вывод: хватит не всем!





Уже очевидно, призывы заблокировать работу крупнейших предприятий не находят поддержки у большинства сотрудников. Премьер-министр Роман Головченко на днях заявил: люди хотят работать, такова объективная реальность. О возможных последствиях забастовок для кошелька рабочих и страны рассуждали эксперты.

• Не деньги, а картинки

Алексей АВДОНИН, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

— Сейчас, когда организаторы протестов четко понимают, что поднять массовое и народное протестное движение им не удалось, основной удар направлен на крупные государственные предприятия, являющиеся основой белорусской экономики. В ближайшее время вся информационная и психологическая кампания будет разворачиваться вокруг них: появится много фейков о стачках и забастовках, сегодня протестующим уже обещают некую помощь из различных фондов, которые формируются якобы из личных сбережений белорусов. Надо понимать, что такая кампания направлена в первую очередь на создание нужной «картинки» для западных заказчиков: им хотят показать, что государство никак не контролирует процесс, связанный с рабочими, и всю революцию здесь осуществляют сами люди и трудовые коллективы.

Что касается некого чуда в виде финансовой поддержки для протестующих, скорее всего, все эти фонды разделены непосредственно между их ключевыми руководителями и держателями «кассы». В действительности никакой поддержки протестующие рабочие не получат, информация об этой поддержке носит манипулятивный характер. В то же время эта технология способна привести к тому, что предприятия сократят производства. Это скажется на их финансовом положении и на стабильности поставок. Для мировых рынков сейчас самое главное, чтобы поставщик товаров и услуг был постоянен и выполнял обязательства в полном объеме. А срыв поставок приведет не только к потере рынков, но и большим штрафным санкциям, которые лягут на предприятие и его работников. Чем это грозит для последних? Сокращением зарплаты, различной материальной помощи и реальной потерей рабочих мест из-за необходимости сокращений.

Поэтому очень важно понимать: в текущих условиях, когда мир погрузился в пандемию и глубокий экономический кризис, когда компании во всех странах дерутся на внешних рынках за каждого покупателя, ослабление белорусских позиций приводит к плюсам для наших конкурентов. Мы в одночасье можем потерять то, что делали последние 10–15 лет. Восстановиться и получать такие же денежные поступления в ближайшее время мы не сможем.

• Площадь — не место для переговоров

Леонид БРИЧ, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей:

— Нельзя сказать, что в экономике у нас до конца решены все вопросы. Однако поступательное движение и рост нельзя отрицать. Массовые забастовки на предприятиях приведут к потере рынков сбыта, банкротству, снижению доходов населения. Это не только остановит экономическое развитие, но и отбросит на много лет назад. Поэтому все призывы останавливать производство — это призывы к разрушению всего хорошего, что у нас есть.

Важно понимать: потерять внешние рынки в подобной ситуации очень легко. Сейчас в мире огромная конкуренция, а в условиях пандемии, когда были остановлены многие предприятия в Европе и Америке, она еще больше обострится: каждый будет бороться за место любой ценой. Нельзя допустить того, чтобы потерять наработанные годами связи и контакты. Что делать в этой ситуации? Я бы порекомендовал работникам тех предприятий, которые останавливают работу, не решать вопросы на улицах и площадях, а спокойно садиться за стол переговоров.

• Не класть на алтарь благополучие государства

Валерий БОРОДЕНЯ, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат экономических наук:

— Хочу заметить, что некоторые брожения происходят в основном на государственных предприятиях. Предполагаю, что у работников крупных частных компаний — есть и такие — тоже есть своя позиция. Но в основе своей частные компании продолжают работать. Там понимают, какими убытками и, возможно, даже банкротством грозит остановка производства.

Несомненно, используется некий мощный внешний рычаг, направленный на подрыв экономики. Мол, рухнет экономика, и будут достигнуты некоторые политические цели. Уверен, свою гражданскую позицию необходимо и иметь, и отстаивать. Но всегда необходимо помнить о последствиях. Необходимо помнить о цене тех или иных действий: она бывает неимоверно высокой. Причем независимо от того, будут или нет достигнуты заявленные цели. Я бы при любом развитии событий не клал на алтарь экономическое благополучие государства. В конце концов, существует много других инструментов выражения своего мнения. А развал предприятий и компаний, да и экономики в целом, будет только на пользу внешним конкурентам. Говорят, что кто-то собрал миллион долларов, но если его поделить даже на несколько процентов работающих, получим, что каждому сотруднику достанется мизерная сумма, не сопоставимая с его зарплатой. Призывы к остановке производств — подстрекательство, чтобы достигать неких целей.

Давайте посмотрим на «желтые жилеты» во Франции. У них 25 социалистических требований, но они не останавливают предприятия. Они понимают, что забастовками добьются не социальных равенства и справедливости, а только ухудшения своего положения. И не поддаются манипуляциям. Отстаивают свою позицию, но в нерабочее время.

Мнения записали Полина КОНОГА, Владимир ВОЛЧКОВ, а также по материалам belta.by.

Источник: sb.by.

Фото из открытых источников (иллюстрация).