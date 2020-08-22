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Эксперт: нагнетание военной напряженности налицо
22.08.2020 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Договор о
"Подписание договора между США и Польшей за собой повлечет не только переброску тысячи военнослужащих США, но и создает ряд логистических и инфраструктурных военных центров, которые могут позволить США резко увеличить группировку в Польше до 20 тысяч. Кроме того, модернизация военной инфраструктуры, естественно, повлечет за собой резкое возрастание количества военных учений, которые будут проходить у границ Беларуси и России. Нагнетание военной напряженности и военного баланса, скажем так, налицо", — сказал Тиханский в комментарии для радио Sputnik Беларусь.
Добавим, новый документ о военном сотрудничестве
Комментарий политического эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Подписание договора между США и Польшей о военном сотрудничестве позволит американцам резко увеличить количество учений в непосредственной близости от границ...
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