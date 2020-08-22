Эксперт: нагнетание военной напряженности налицо

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Тиханский: США могут нарастить группировку военных в Польше до 20 тысяч

Договор о военном сотрудничестве , который предполагает усиление американского военного присутствия в республике, Вашингтон и Варшава подписали на минувшей неделе. В МИД РФ считают, что наращивание американского военного контингента в Польше усугубляет непростую ситуацию у западных границ России и способствует эскалации напряженности. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства . Все дело в том, что новый договор, по сути, развязывает руки американцам, отмечает Александр Тиханский.

"Подписание договора между США и Польшей за собой повлечет не только переброску тысячи военнослужащих США, но и создает ряд логистических и инфраструктурных военных центров, которые могут позволить США резко увеличить группировку в Польше до 20 тысяч. Кроме того, модернизация военной инфраструктуры, естественно, повлечет за собой резкое возрастание количества военных учений, которые будут проходить у границ Беларуси и России. Нагнетание военной напряженности и военного баланса, скажем так, налицо", — сказал Тиханский в комментарии для радио Sputnik Беларусь.

Добавим, новый документ о военном сотрудничестве продолжает декларацию президентов Анджея Дуды и Дональда Трампа, которую они подписали в минувшем году в Вашингтоне. Тогда лидер Польши заявил, что это означает "усиление безопасности для нашей части Европы", в частности для стран Балтии и Украины. Сейчас в Польше расквартированы около пяти тысяч американских солдат.

Комментарий политического эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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