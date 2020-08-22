Лукашенко: военные защитят от внешних угроз, задача местной власти - стабилизировать ситуацию в стране

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета заявил, что военные защитят Беларусь от внешних угроз, задача местной власти - стабилизировать ситуацию внутри страны, передает БЕЛТА.

Как считает Президент, это прекрасно понимают противники Беларуси, поэтому давят на страну как внутри, так и извне – по всем направлениям.

Лукашенко заявил, что натовские войска подтягиваются к белорусской границе, а самолеты F-16 – уже в 15-20 минутах подлета.

Глава государства напомнил, что в Гродненскую область переброшены витебские десантники, на боевое дежурство заступили тактические ракеты «Точка-У», РСЗО «Полонез» и ЗРК «С-300».

Военные с поставленными задачами справятся, убежден Александр Лукашенко. Задача местной власти - стабилизировать ситуацию внутри страны.

Фото: БЕЛТА

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