Доллар сбавил обороты, российский рубль дорожает в прежнем темпе

Источник материала: Onliner

Итак шестой день падения белорусского рубля стартовал. Правда, сегодня темпы замедлились. На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта набрала совсем чуть-чуть, что даже непривычно.

Американская валюта подорожала на 0,03 копейки и пока торгуется по 2,6615. Но даже несмотря на такой небольшой прирост, это все равно новый рекорд.

Сотня российского рубля прибавила 2,85. Ее покупают и продают по 3,5698 белорусского.

Торги по евро пока запаздывают.

В четверг доллар подорожал на 1,29 и стал стоить 2,6612.Евро прибавил 2,04 и подрос до 3,1530 рубля. Сотня российского рубля подорожала на 3,51 копейки и стоила 3,5413.

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