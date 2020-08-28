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Доллар сбавил обороты, российский рубль дорожает в прежнем темпе
Источник материала: Onliner
Итак шестой день падения белорусского рубля стартовал. Правда, сегодня темпы замедлились. На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта набрала совсем чуть-чуть, что даже непривычно.
Американская валюта подорожала на 0,03 копейки и пока торгуется по 2,6615. Но даже несмотря на такой небольшой прирост, это все равно новый рекорд.
Сотня российского рубля прибавила 2,85. Ее покупают и продают по 3,5698 белорусского.
Торги по евро пока запаздывают.
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Итак шестой день падения белорусского рубля стартовал. Правда, сегодня темпы замедлились. На старте торгов Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта...
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