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Военнослужащие поздравили учителей с Днем знаний (ВИДЕО)
01.09.2020 11:28 — Разное |
1 сентября – всегда волнительный день и для педагогов. Именно они отвечают за обучение и формирование поколения, которому жить и строить Беларусь в последующие годы. Слова признания в адрес учителей сегодня адресуют представители всех профессий. Не остались в стороне и военные.
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1 сентября – всегда волнительный день и для педагогов. Именно они отвечают за обучение и формирование поколения, которому жить и строить Беларусь в последующие...
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