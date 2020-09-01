Военнослужащие поздравили учителей с Днем знаний (ВИДЕО)

Источник материала:

1 сентября – всегда волнительный день и для педагогов. Именно они отвечают за обучение и формирование поколения, которому жить и строить Беларусь в последующие годы. Слова признания в адрес учителей сегодня адресуют представители всех профессий. Не остались в стороне и военные.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram