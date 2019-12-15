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Лукашенко собрал совещание по «административке»: штрафы получали более 50% белорусов

16.12.2019 12:38 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

16 декабря Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками по административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко собрал совещание по «административке»: штрафы получали более 50% белорусов

В ходе совещания было отмечено, что Кодекс об административной ответственности продолжает носить карательный характер — как в СССР, а не является мерой превентивного характера.

— Эта важная тема волнует миллионы наших граждан. За неполные 5 лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений, привлечены к ответственности около 3,5 миллионов человек. Это более 50% трудоспособного населения страны!, — отметил Лукашенко.

Лукашенко собрал совещание по «административке»: штрафы получали более 50% белорусов

Немалая часть нарушений касается так называемых «писем счастья».

— Полагаю, так называемые «письма счастья» от ГАИ хоть однажды получал каждый, кто сидел за рулем. Но фотофиксация 7 лет назад была введена для того, чтобы навести порядок на дороге, а не загнать всех поголовно водителей в разряд злостных нарушителей закона, — подчеркнул Лукашенко.

 
 
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  16 декабря Александр Лукашенко проводит совещание с силовиками по административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого». В ходе совещания...
 
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