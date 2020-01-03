5 января — День банковских и финансовых работников

Источник материала: Асiповiцкi край

О деньгах и людях

Интервью с начальником финотдела Осиповичского райисполкома Александром Семченковым

Работа у финансистов кабинетная и внешне спокойная: цифры, цифры, цифры… Но суть этих цифр — деньги: движущая сила экономики, один из главных инструментов воздействия на жизнь современного человека и, пожалуй, индикатор ее качества.

Поэтому беседу с главой финотдела района начнем именно с уточнения качественных показателей осиповичской финансовой системы.

— Наш район по собственным доходам в области четвертый, после городов Могилев и Бобруйск, Могилевского района, причем осиповичские доходы составляют около 13% от районных бюджетов Могилевской области, а всего их двадцать один, — говорит Александр Владимирович. — Осиповщина занимает особое место: она не входит в тройку лидеров, однако намного превосходит остальные регионы области. Такая обособленность проявляется довольно специфично. Если обобщенно — нет достаточного опыта расходования значительных объемов бюджетных средств. В обычных условиях привычка жить экономно себя оправдывает, но в 2019 году, когда денег практически по всем статьям расходов было выделено значительно больше, возникли трудности с их освоением. В итоге все запланированное было выполнено, но медленнее, чем это было необходимо.

— Скорость освоения средств и объемы финансирования — какая между этими категориями связь?

— Чем быстрее перемещаются деньги, тем лучше для экономики. Что касается бюджетных средств, то механизм их движения сложный, и совсем небольшое промедление на каждом этапе иногда заметно тормозит всю процедуру. К примеру, задержка на несколько минут с передачей платежных документов может привести к тому, что зарплату люди получат с опозданием на целый день.

Прошлый финансовый год для района сложился достаточно удачно. Нынешний, по скромным предварительным оценкам, будет не хуже.

Средняя зарплата должна достичь отметки не менее 1 000 рублей, что приведет к росту налоговых отчислений в районный бюджет. Безвозмездные поступления из областного бюджета также возрастут в объеме — с учетом подготовки к областному фестивалю-ярмарке тружеников села “Дажынкi-2020”.

Так что финотделу райисполкома предстоит еще более напряженно следить за эффективностью использования бюджетных средств. Но здесь работают очень ответственные и компетентные специалисты, поэтому все трудности преодолимы.

— Насколько широки возможности такого контроля и есть ли у финотдела пространство для маневра?

— Более 70% районного бюджета расходуется на первоочередные — защищенные — статьи: заработная плата, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, продуктов питания, бюджетные трансферты населению, субсидии, оплата коммунальных услуг. Здесь допустимы только изменения к лучшему.

При неэффективном использовании остальных средств в рамках бюджетного законодательства мы можем прекратить финансирование и направить их на другие важные статьи расходов.

Главная сложность связана с изменениями, которые вносятся в законодательство. Финансистам нередко приходится разрабатывать документы так, чтобы они соответствовали действующим законам и не противоречили тем, которые вступят в силу в ближайшем будущем. Чтобы не допустить промахов, нужно не только хорошо знать нормативную базу — а это порядка 100 документов, но и обладать профессиональной интуицией.

Тут хотелось бы отметить заместителя начальника финотдела Наталию Козенкову. Ее талант аналитика и умение видеть перспективу в сложных ситуациях вызывают искреннее восхищение. А еще Наталью Соколовскую, главного казначея района — за преданность своему делу.

— Что обычно принято желать у финансистов в день их профессионального праздника?

Люди этой профессии трудолюбивые, терпеливые, порядочные. Так что пожелать им хочется оптимизма, энергии и, конечно же, крепкого здоровья.